STADT NEUWIED – Jugend sammelt für eigene Anliegen – Hälfte der Spendeneinnahmen bleibt für lokale Projekte vor Ort

Junge Menschen werden selbst aktiv und sammeln Geld für ihre Jugendarbeit. Das ist das Prinzip der Jugendsammelwoche des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Auch die Kinderfreundliche Kommune Neuwied ruft junge Menschen, die in Jugendgruppen ehrenamtliche Aktivitäten und Projekte organisieren, dazu auf, vom 26. April bis zum 5. Mai daran teilzunehmen.

Für Jugendgruppen ist es oft schwierig, eigene Aktivitäten zu finanzieren. Die Jugendsammelwoche bietet eine großartige Möglichkeit, geplante Projekte umzusetzen. Die eine Hälfte des gesammelten Geldes behält die sammelnde Jugendgruppe, um etwa Gruppenräume zu renoviert, Materialien und Spiele anzuschaffen oder den nächsten Ausflug zu bezahlen. Die andere Hälfte unterstützt Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendringes. Denn überall im Land wird Jugendarbeit durch ehrenamtliche Tätigkeit getragen und organisiert.

Dieses große Engagement braucht finanzielle Unterstützung. „Die Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz zeigt vielfältiges und unablässiges Engagement, das finanziell unterstützt werden muss. Der Ideenreichtum und die Flexibilität der ehrenamtlich Tätigen trägt dazu bei, dass junge Menschen eigene Projekte entwickeln und vorantreiben können“, betont Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz. „Ich rufe alle Kinder und Jugendliche dazu auf, an der Jugendsammelwoche teilzunehmen und von deren großem Einsatz zu erzählen.“ Ebenso appelliert Steinberg an alle Spenderinnen und Spender: „Bitte unterstützen Sie die Jugendsammelwoche mit Ihrer Spende und helfen Sie dabei, das Ehrenamt junger Menschen in unserem Land weiterhin sichtbar zu machen.“ Auch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung animiert zum Mitmachen: „Nutzt diese Chance für eure eigenen Anliegen. Ihr habt so viele tolle Idee und die Jugendsammelwoche kann euch bei der Umsetzung unterstützen!“

Die Anmeldung erfolgt bis zum 28. März unter www.jugendsammelwoche. An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Landesjugendring. Ansprechperson beim Landesjugendring ist Petra Becker, Tel. 0 61 31 / 96 02 05 oder E-Mail: becker@ljr-rlp.de.