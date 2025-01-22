STADT NEUWIED – Investition in die Zukunft und Bekenntnis zu Neuwied – Symbolischer Spatenstich: SCHMITT Feuerwehrtechnik erweitert Kapazitäten am Standort – Reaktion auf gestiegene Nachfrage

Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Firma SCHMITT Feuerwehrtechnik den Startschuss für die Erweiterung ihrer Lager- und Werkstattkapazitäten in der Rheinstraße gegeben. Das traditionsreiche Familienunternehmen wurde 1929 in Neuwied gegründet und steht damit kurz vor seinem 100-jährigen Jubiläum. Mit der aktuellen Investition gibt SCHMITT „ein klares Bekenntnis zu Wachstum, Zukunftsfähigkeit und Standorttreue“, unterstreichen die Geschäftsführer Christina und Daniel Schmitt.

Der Ausbau umfasst zusätzliche Werkstattflächen im Bereich Atemschutz, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, sowie erweiterte Lagerkapazitäten für das wachsende Geschäft mit Ausrüstung für Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Das Unternehmen verzeichnet seit Jahren eine positive Entwicklung, sowohl im klassischen Handel und Service als auch im digitalen Geschäft.

Die Geschwistern Schmitt führen die Firma seit mehr als 20 Jahren in dritter Generation. Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen SCHMITT Brandschutzservice beschäftigen sie mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählen zu den führenden Fachhändlern und Servicedienstleistern für Feuerwehrtechnik und Brandschutz in Deutschland.

„Ein solcher Spatenstich steht für Vertrauen in die eigene Entwicklung. Dass SCHMITT Feuerwehrtechnik erneut investiert, zeigt, wie vorausschauend hier gearbeitet wird“, freut sich Oberbürgermeister Jan Einig, der gemeinsam mit Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz am Termin teilnahm. „Als Komplettlösungsanbieter für Feuerwehren und Rettungskräfte leisten Sie Arbeit, die im Ernstfall Leben schützt. Das verdient großen Respekt.“

Auch aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist die Erweiterung ein wichtiger Impuls. „Als inhabergeführtes Familienunternehmen stehen Sie beispielhaft für die Stärke unseres Mittelstands. Sie wachsen aus eigener Kraft und entwickeln Ihren Standort konsequent weiter. Davon profitiert auch der Wirtschaftsstandort Neuwied“, erklärt Alexandra Rünz.