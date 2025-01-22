STADT NEUWIED – In fünf Tagen zur B1-Prüfung: Kompaktkurs mit klarem Ziel

Manchmal braucht es keinen langen Anlauf, sondern einen präzisen Sprint: Die KreisVolkshochschule Neuwied e.V. bietet mit „telc Deutsch B1 – kompakt und praxisnah“ einen Intensivkurs für alle, die sich gezielt und zügig auf eine B1-Prüfung vorbereiten möchten.

An fünf Tagen dreht sich alles um das, was wirklich zählt: typische Prüfungsaufgaben, realistische Übungen und persönliches Feedback. Ob Lesen, Hören, Schreiben oder Sprechen – die Teilnehmenden trainieren genau die Situationen, die sie später bestehen müssen. Das Ziel ist klar: Sicherheit gewinnen und mit einem guten Gefühl in die Prüfung gehen.

Der Online-Kurs vom 06.07.26 bis 10.07.26 findet immer von 18:00 bis 21:00 Uhr statt, bringt die Vorbereitung direkt nach Hause und bündelt diese in einer kompakten Woche: Ideal für alle, die wenig Zeit haben, aber ein klares Ziel verfolgen. Kurz gesagt: kein Umweg, kein Ballast – sondern fokussiertes Training auf dem Weg zum B1-Zertifikat.

Der Kurs richtet sich an Lernende mit soliden Vorkenntnissen auf B1-Niveau. Eine Prüfungsvorbereitung ersetzt keinen umfassenden Sprachkurs oder eine entsprechend gründliche Vorbereitung in Eigenregie. Weitere Infos unter: www.kvhs-neuwied.de/G462-26-2