STADT NEUWIED – Herzlicher Empfang für den Nachwuchs – Kennenlern-Nachmittag in der Stadtverwaltung Neuwied

Der Start ins Berufsleben ist für viele junge Menschen ein großer Schritt – voller Vorfreude, aber auch mit einer Portion Aufregung. Umso wichtiger ist es, den Start für alle möglichst angenehm zu gestalten. Die städtische Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen hat die neuen Auszubildenden und dual Studierenden bereits vor dem offiziellen Ausbildungsbeginn im Juli und August zu einem Kennenlern-Nachmittag in die Stadtverwaltung Neuwied eingeladen.

In entspannter Atmosphäre konnten sich die „Neuen“ bei Kennenlern-Spielen ein erstes Bild von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz machen und dabei nicht nur untereinander und mit ihren Ausbilderinnen und Ausbildern ins Gespräch kommen. Auch Oberbürgermeister Jan Einig und der Stadtvorstand, Personalratsvorsitzender Jörg Hergott sowie Vertreterinnen der Jugend- und Auszubildendenvertretung nahmen sich Zeit für persönliche Gespräche. Der Nachmittag verkürzt nicht nur die Wartezeit auf den ersten Arbeitstag. Er hilft auch dabei, Berührungsängste abzubauen und erleichtert die Orientierung in der neuen Arbeitsumgebung.

Mit Ausbildungsplätzen in der Verwaltung, im Bereich Büromanagement, in Kindertagesstätten, der Beamtenlaufbahn oder dem dualen Studium der Verwaltungsinformatik bietet die Stadt Neuwied auch diesem Jahr ein breit gefächertes Angebot für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt interessiert, sollte jetzt schon einen Blick aufs nächste Jahr werfen: Bereits jetzt können sich Interessierte für die dualen Studienplätze in der Fachrichtung Verwaltung für das Jahr 2026 bewerben.