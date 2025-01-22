STADT NEUWIED – Heißgetränke für den guten Zweck – OB Einig und Meyer Eventgastronomie übergeben Spende an Sonnenschein e.V.

„Heißgetränke für den guten Zweck“, so oder ähnlich könnte das Motto lauten für die Spendenaktion, die Willi und Philipp Meyer Eventgastronomie mit Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig nun zum wiederholten Male durchführten. An einem gut besuchten Weihnachtsmarktabend verkaufte OB Einig Heißgetränke in der Luisenscheune von Familie Meyer auf dem Neuwieder Knuspermarkt. Der Erlös aus der Spendenaktion ging dieses Mal an Sonnenschein – Freunde und Förderer der Kinderklinik des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied e.V.

Einige Stunden lang hatte OB Einig gekonnt Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt und sich dabei ausgelassen mit den Marktbesuchern ausgetauscht. „Die Theke war wirklich gut besucht, wir hatten allerhand zu tun“, resümiert Einig seinen Einsatz am Zapfhahn, „schön, dass so viele da waren und für den guten Zweck auch den ein oder anderen Euro mehr dagelassen haben.“ Wie schon im vorausgegangenen Jahr ließ es sich die Betreiberfamilie nicht nehmen, den Spendenbetrag noch aufzurunden. „Ich freue mich, wenn wir mit unserer Aktion Menschen direkt vor Ort unterstützen können“, so Philipp Meyer. Gemeinsam mit OB Einig übergab er einen Spendenscheck über 2.300 Euro an Sonnenschein e.V., vertreten durch Dr. Marc Bohr, 1. Vorsitzenden, und Ulrike Börder-Sauerbrei.