STADT NEUWIED – Harte Riffs und powervolle Performances – „Shout Loud“ rockt zum 19. Mal das Big House

Metalheads aufgepasst! Am Samstag, 5. April, erwartet alle, denen Musik gar nicht rough und laut genug sein kann, im Neuwieder Jugendzentrum Big House ein Abend voller energiegeladener Breakdowns, intensiver Shouts und wuchtiger Riffs. Gleich fünf absolute Underground-Perlen der Szene werden bei der 19. Ausgabe der „Shout Loud“-Konzertreihe die Big House-Bühne zum Beben bringen – und das zu gewohnt fanfreundlichen Preisen!

Treuen „Shout Loud“-Supportern wird „Left Betrayed“ mit Sicherheit ein Begriff sein, denn nicht zum ersten Mal gibt sich die Metalcore-Formation aus dem Westerwald, die mit harten Riffs und einer brachialen Live-Performance daherkommt, auf der Bühne im Big House die Ehre. Mit ihren energiegeladenen Hits „4 Cheesies“, „Bier und Bratwurst“ und „Der Nudelsong“ beweist die „King Nugget Gang“ nicht nur Humor, sondern sorgt gleichzeitig auch für grandiosen Turn-Up. Das Line-Up komplettieren die Metalcore und Rave-Ekstase vereinenden Jungs von „Caught in a Mirror“, die Koblenzer Deathmetal-Band „Unhinged“ und „Bronson A.D.“, die mit einer Mischung aus Thrash Metal und straightem Oldschool Hardcore schon so manchen Moshpit in Gange gebracht haben.

Seit über 12 Jahren steht „Shout Loud“ für unvergessliche Live-Auftritte von starken, lokalen Underground-Bands, die Förderung der Musikkultur in der Region und faire Ticketpreise. Laut wird es am Samstag, 5. April, im Neuwieder Big House, Museumstraße 4a, ab 19 Uhr – der Einlass beginnt schon eine halbe Stunde vorher. Tickets gibt es in ausreichender Zahl an der Abendkasse für 10 Euro, inklusive Stoffbändchen. Zudem kann direkt vor Ort kostenlos geparkt werden. Weitere Infos sind online unter www.shout-loud.de oder im Jugendzentrum Big House erhältlich.