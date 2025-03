STADT NEUWIED – Handgefertigtes, Österliches und Nützliches – Neuwieder Tourist-Info bietet Produkte aus dem Heinrich-Haus

Auf der Suche nach hübscher Osterdekoration oder kleinen Mitbringseln für die Feiertage? In Kooperation mit dem Heinrich-Haus hat die Tourist-Information (TI) Neuwied ihr Sortiment erweitert. In den Werkstätten des Heinrich-Hauses fertigen Menschen mit Beeinträchtigung diese Produkte in sorgfältiger Handarbeit. Besucher der TI können ab sofort durch eine Auswahl an individuellen und hochwertigen Artikeln stöbern.

Die liebevoll gestalteten Dekoelemente aus Gips, die Makramee-Schlüsselanhänger und die hübschen Kerzen in unterschiedlichsten Formen eignen sich unabhängig von der Jahreszeit als besondere Heim-Accessoires oder Geschenkidee. Im Förderzentrum am Hohen Rhein wird jedes Stück individuell gefertigt – somit ist jedes ein Unikat. Außerdem gibt es wunderschöne Geschenkbeutel mit Ostermotiven in verschiedenen Größen. Die Plotterprodukte gestalten die Mitarbeitenden der Engerser Werkstätten. Besonders praktisch für den Haushalt ist das Besen- und Bürstensortiment aus dem Handwerkerzentrum Neuwied, wo die kleinen Alltagshelfer in traditioneller Handarbeit hergestellt werden. Die Produktpalette reicht von klassischen Besen bis zu kunterbunten Spül- und Toilettenbürsten.

Wer noch eine besondere Geschenkidee oder etwas Nützliches für den eigenen Haushalt sucht, wird in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, sicher fündig. Jeder Kauf unterstützt zugleich die wertvolle Inklusionsarbeit des Heinrich-Hauses, das Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung und Teilhabe am Arbeitsleben bietet.

Foto: Handgemachte Dekoartikel, hübsche Geschenkbeutel und praktische Alltagshelfer – die Produkte aus dem Heinrich-Haus sind mit viel Liebe zum Detail handgefertigt worden. Foto: Stadt Neuwied/Felix Banaski