STADT NEUWIED – Guter Morgen für Neuwieds Tourismus – Stadtmarketing vernetzt Akteure aus Hotellerie, Freizeit und Kultur beim ersten gemeinsamen Netzwerk-Frühstück – Update zur Konzeptumsetzung

Neuwied geht den nächsten Schritt in Richtung professioneller Tourismusarbeit. Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Hotellerie, Kultur und Freizeit das neue Tourismuskonzept entwickelt und vorgestellt hat, wurde jetzt erstmals ein „Tourismus-Frühstück“ durchgeführt – ein Format, das gezielt auf Vernetzung und Zusammenarbeit setzt.

„Wir haben das Konzept gemeinsam erarbeitet. Und wir wollen es auch gemeinsam mit Leben füllen“, sagt Stadtmarketing-Chefin Julia Kloos-Wieland. „Das Frühstück ist eine Plattform dafür: Wir bleiben miteinander im Gespräch und bringen unsere Stadt gemeinsam touristisch voran.“

Im food hotel brachten sich die beteiligten Partner kurz gegenseitig auf den neuesten Stand in Sachen ihrer jeweiligen Projekte und Pläne. Auch das Stadtmarketing berichtete über Fortschritte in der Umsetzung der Tourismusstrategie. Julia Kloos-Wieland hob dabei die Bedeutung des strukturierten Vorgehens hervor: „Wir arbeiten jetzt mit einem klaren Plan. Schritt für Schritt wird sichtbar, was wir gemeinsam erreichen können.“

Ein wichtiges Thema war die bessere Anbindung der Innenstadt für Reisegruppen und die Lenkung der künftigen Schiffsgäste. Bushaltepunkte sollen so eingerichtet werden, dass Besucher bequem in die City gelangen. Gleichzeitig will die Stadt sicherstellen, dass künftige Gäste von Ausflugsschiffen in Richtung Innenstadt geführt werden – und nicht direkt vom Anleger mit Bussen zu anderen Zielen weiterfahren. Dazu gehört auch, dass im kommenden Jahr an den Anlegern zwei neue Stadtplantafeln aufgestellt werden sollen. Ziel ist es, die touristischen Angebote in der Stadt stärker sichtbar zu machen und mehr Wertschöpfung vor Ort zu ermöglichen.

Tourismusexpertin Lena Höver stellte weitere Fortschritte vor: So wird im kommenden Jahr ein neues Gästemagazin erscheinen, das weit mehr bietet als das bisherige Unterkunftsverzeichnis, in dem lediglich die Betriebe aufgelistet waren. Der Innenstadtplan inkl. Stadtrundgänge in deutscher und englischer Sprache ist in gründlich überarbeiteter Form neu aufgelegt worden, und es sind vier Neuwied-Podcasts auf den gängigen Plattformen online gegangen, mit denen Neuwied spielerisch und informativ entdeckt werden kann. Für 2026 stehen außerdem szenische Gästeführungen auf der Agenda.

Fabian Kochmann stellte als Projektverantwortlicher die bisherigen Schritte zur Konzeption der „Erlebniswelt Deichkrone“ vor. Das künftige Museum soll passend zur Buga 2029 eröffnen und mit interaktiven Stationen ein hochwertiges Ausflugsziel mit bundesweitem Alleinstellungsmerkmal werden.

„Alle Beteiligten ziehen an einem Strang – das hat man deutlich gespürt. Diesen Schwung nehmen wir mit“, bilanzierte Julia Kloos-Wieland am Ende zufrieden. Ein nächstes Tourismus-Frühstück ist bereits in der Planung.