STADT NEUWIED – Großes Interesse an Stadtentwicklungsstrategie – Rund 1.300 Menschen machen bei Neuwieds Online-Umfrage mit

„NeuWie?“ lautet aktuell die große Frage in der Deichstadt. Die Beteiligung zur neuen Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Neuwied stößt auf großes Interesse: Rund 1.300 Bürgerinnen und Bürger haben zwischen Ende März und Ende April an der Online-Umfrage teilgenommen und ihre Ideen, Hinweise und Einschätzungen zur Zukunft der Stadt eingebracht. Die Ergebnisse fließen nun in die weitere Erarbeitung der neuen Stadtentwicklungsstrategie ein.

Die Online-Beteiligung war Teil des breit angelegten Prozesses zur Fortschreibung der Stadtentwicklungsstrategie „NeuWie? Unsere Stadt von morgen denken“. Ziel ist es, gemeinsam mit Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und weiteren Akteuren Leitlinien für die zukünftige Entwicklung der Stadt und ihrer Stadtteile zu erarbeiten. Unter allen Teilnehmenden der Online-Beteiligung wurden außerdem drei Preise verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner, Anke Straschewski, Sven Scheidgen, Axel Jung, haben ihre Preise inzwischen erfreut entgegengenommen.

„Wir freuen uns sehr über die hohe Beteiligung und die vielen konstruktiven Rückmeldungen“, erklärt Projektleiterin Alessa Strubel. „Der Stadtentwicklungsprozess lebt vom Austausch mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern. Gerade in den vergangenen Wochen sind wir mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen und erleben großes Interesse daran, die Zukunft unserer Stadt aktiv mitzugestalten.“

Nach dem erfolgreichen Auftaktforum im März, der Bürgerumfrage sowie weiteren Dialogformaten geht der Prozess nun in die nächste Phase: Zwischen dem 11. August und dem 17. September laden „Stadtteilwerkstätten“ in alle Neuwieder Stadtteile. Dort stehen die jeweiligen Quartiere und ihre individuellen Herausforderungen, Stärken und Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Ideen und Anregungen direkt vor Ort aktiv einzubringen.

Die genauen Termine und Veranstaltungsorte werden zeitnah auf der Internetseite der Stadt sowie über die bekannten Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es unter: www.neuwied.de/stadtentwicklungsstrategie.