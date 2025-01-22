STADT NEUWIED – Gemeinsame Großübung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied

Freitagabend, 10. Oktober 2025, fand auf dem gesperrten Streckenabschnitt der B 256, zwischen Hafenstraße Neuwied und Rheinbrücke, eine gemeinsame Übung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied statt. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr übten Kräfte der Polizeiinspektion Neuwied und des Malteser Rettungsdienstes sowie insgesamt vier Feuerwehrlöschzüge aus Engers, Heimbach, Gladbach und Neuwied Stadt die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße. Die Übung entfaltete aufgrund der Dunkelheit in Verbindung mit dem Blaulicht der zahlreichen eingesetzten Fahrzeuge große Öffentlichkeitswirksamkeit. Quelle Polizei