STADT NEUWIED – Fulminante Finissage für die drei ??? in Neuwied – 2.100 Besucher folgten den Spuren der Kultdetektive in die Stadtgalerie

Mission abgeschlossen: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews beenden ihren spezialgelagerten Sonderfall in Neuwied. Mit ihnen verlässt auch die Ausstellung „Aiga Rasch und die geheimen Einblicke“ die STADTGALERIE Mennonitenkirche. Mit insgesamt rund 2100 Besucherinnen und Besuchern zählt die Exposition zu den meistbesuchten Veranstaltungen der Galerie. Einen gelungenen Abschluss fand die Ausstellung mit einem ganz besonderen Highlight. Andreas Ruch, einer der Illustratoren und Autoren der „drei ???“-Reihe, stellte sich in einem Fan-Talk den Fragen der Gäste.

Zu den Ausstellungsstücken gehörten Originalzeichnungen, Alternativentwürfe sowie seltene Requisiten aus der Welt von Justus, Peter und Bob. Besucherinnen und Besucher hatten so die Gelegenheit, in die Welt der Detektive aus Rocky Beach einzutauchen. Vor allem gab die Galerie aber einen umfassenden Einblick in die Arbeit der legendären Covergestalterin der Reihe rund um die drei Kultdetektive, Aiga Rasch. Zur Ergänzung der Ausstellung trug auch ein umfangreiches Rahmenprogramm bei. Führungen, Hörspielabende, Fan-Talks und Lesungen bot die Galerie an.

Die Ausstellung selbst war in dieser Form noch nirgendwo zu sehen. Galerieleiterin Benita Roos und Kuratorin Dr. Petra Lanfermann konzipierten sie eigens für Neuwied. Kräftig unterstützt wurden sie dabei von Aiga Raschs Nachlassverwalter Matthias Bogucki und „drei ???“-Autor und Illustrator Andreas Ruch. So schafften sie ein einzigartiges Erlebnis für die vielen Fans Reihe – mit Erfolg. „Die Resonanz war hervorragend. Wir sind begeistert, wie gut die Ausstellung und das Begleitprogramm ankamen“, freut sich Galerieleiterin Benita Roos. Auch die Finissage fand mit 80 Gästen großen Anklang. Neben dem Fan-Talk, bei dem Andreas Ruch Rede und Antwort stand, nahm der Autor und Illustrator sich die Zeit, Mitgebrachtes zu signieren.

Mit dem Abschluss der Ausstellung geht auch die Zeit von Benita Roos bei der Stadtgalerie zu Ende. Oberbürgermeister Jan Einig spricht der Galerieleiterin seinen Dank aus: „Benita Roos hat sich über Jahre mit großem Engagement für unsere Stadtgalerie und somit für Kunst und Kultur in unserer Stadt eingebracht. Mit der „Aiga Rasch“-Ausstellung setzt sie ihrer erfolgreichen Arbeit einen großartigen Schlusspunkt. Schön, dass sie uns in anderer Funktion erhalten bleibt.“ Eine Nachfolge für die Leitung ist bereits gefunden. Und auch die nächste Ausstellung ist bereits in Planung. Ab Freitag, 14. März, zeigt die Galerie unter dem Titel „Schöne Aussichten – Ein neuer Blick auf die Sammlung Berninger“ die Kunstsammlung des 1995 verstorbenen Neuwieder Ehrenbürgers Dieter Berninger.