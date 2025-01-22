STADT NEUWIED – Französischer Markt kehrt an seinen Platz zurück – Kulinarisches und Kunst am 25. und 26. Juli in Neuwied

Die Freuden des Lebens in vollen Zügen zu genießen, ist eine Kunst, die Frankreich perfektioniert hat. Unser Nachbar ist seit jeher bekannt für dieses „savoir-vivre“ – eben „verstehen, zu leben“. Ein Hauch dieses Lebensgefühls weht am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, auch durch Neuwied. Dann zieht der Französische Markt zurück auf den Marktplatz. Dort darf am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr nach Herzenslust geschlendert, entdeckt und genossen werden.

Damit kehrt der beliebte Themenmarkt an seinen Stammplatz zurück: Drei Jahre lang musste das Planungsteam im Amt für Stadtmarketing auf den Parkplatz in der Luisenstraße ausweichen. Nun lässt sich endlich wieder französisches Flair im Schatten der Marktkirche genießen. Mit Liebe zum Detail und in den Landesfarben Frankreichs wird der Platz hergerichtet für ein genussvolles Wochenende – fast wie ein Kurzurlaub in unserem Nachbarland.

Über 30 Händlerinnen und Händler bieten eine Vielzahl an französischen Köstlichkeiten an. Zur Auswahl stehen Säfte, Essig, Nussvielfalten, getrocknete Früchte oder landestypische Backwaren. Da ist für unterschiedlichste Geschmäcker etwas dabei. Fündig wird auch, wem gerade nicht nach Essen und Trinken ist. Neben den Delikatessen locken Stände mit hochwertigem Handwerk: Ob Keramik oder Schmuck, ob Hüte, Mützen oder Kappen. Für Stärkung sorgen unter anderem offenfrischer Flammkuchen, herzhafte Quiche und ansprechende Weine.

Erstmals bringt auch ein Ausschankwagen flüssigen Gaumenschmaus. Das Team des Neuwieder Bistros „Zum Turm“ hat eine echte französische Tradition im Gepäck: Bier mit Picon-Likör. Das ist ein eleganter, bernsteinfarbener Aperitif, der besonders im Norden und Osten Frankreichs gerne mit Bier getrunken wird.

Wer vorher den Appetit noch etwas anregen möchte, ist eingeladen, unter der Allee neben dem eigentlichen Markttreiben eine Partie Boule zu spielen. Das französische Präzisionsspiel mit Metallkugeln und einer kleinen Zielkugel kann von jedem gespielt werden – egal ob erster großer Wurf oder Boule-Bahn-Profi. Für die kleinsten Deichstädter werden an beiden Tagen Kinderaktion zum Mitmachen angeboten. Musikalisch untermalt Künstler Sylvain Pesenti die entspannte Szenerie. Er spielt an beiden Veranstaltungstagen von 12 bis 17 Uhr für alle, die dem „savoir-vivre“ frönen.

Praktisch: Wer mit dem Bus zum Französischen Markt fahren möchte, hat keine Extrakosten. Die Buslinien sind innerhalb des Stadtgebietes – ausdrücklich inklusive der Stadtteile – kostenlos ohne Ticket nutzbar. Foto: Elke Döbbeler