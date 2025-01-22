STADT NEUWIED – Forum „Aktive Ältere“ startet ins Semester – Bürgermeister Jung eröffnete mit Vortrag zu Chancen für Kinder

„Ihre Erfahrung – ein Gewinn für unsere Kinder“. So lautete eine wichtige Botschaft im Vortrag von Bürgermeister Peter Jung an der Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ (VHS). Er gestaltete den Auftakt zum neuen Semester des Forums „Aktive Ältere“. Jung informierte über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in seinem Dezernat. Im Fokus standen das Ganztagsförderungsgesetz und die entstehenden Familiengrundschulzentren im Stadtgebiet. „Ihre Lebens- und Berufserfahrung kann hier wertvolle Ressource sein. Ihr Engagement schafft Chancen und Stabilität“, rief er die Zuhörerschaft motivierend auf, sich aktiv einzubringen, um Kinder und Familien in Neuwied zu stärken.

Das Programm des Forums „Aktive Ältere“ richtet sich nicht nur an Seniorinnen und Senioren, sondern an alle Interessierten und liefert ein breites Bildungsangebot. In diesem Semester freuen sich die Teilnehmenden auf fachkundige Vorträge und praxisnahe Workshops. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der beliebten „SeniorenUni“, die sich intensiv mit der digitalen Welt beschäftigt und älteren Menschen auf freundliche Weise den Umgang mit modernen Technologien näherbringt. Neu im Programm ist die Rubrik „Inspirierende Menschen unter uns“, die engagierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region vorstellt. Diese Menschen bereichern das Gemeinschaftsleben durch ihr gesellschaftliches Engagement. Das neue Format macht ihre wertvolle Arbeit sichtbar.

Die Teilnahme am Forum „Aktive Ältere“ ist bereits für 6 Euro pro Veranstaltung möglich. Senioren mit einem Teilnehmerausweis profitieren von einem besonders günstigen Sonderpreis: Für nur 45 Euro können sie alle zehn Angebote der Reihe besuchen. Ergänzend zum regulären Programm bietet die VHS Exkursionen ins Ahrtal sowie gemeinsame Ausstellungsbesuche im Roentgen-Museum an, die einzeln zu bezahlen sind.

Das vielseitige VHS-Programm verspricht für jeden Geschmack etwas – von neuen Technologien über kulturelle Themen bis hin zu gesellschaftlichem Engagement. Aktuelle Informationen und Termine sind unter www.vhs-neuwied.de abrufbar.