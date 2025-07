STADT NEUWIED – Feierabendmarkt – Frisch und regional einkaufen und genießen – Nächste Gelegenheit am 9. Juli bei gemäßigten Temperaturen

Auf dem örtlichen Wochenmarkt einzukaufen, hat eine Menge Vorteile. Doch für viele Menschen überschneiden sich die Wochenmarktzeiten mit der eigenen Arbeitszeit, weshalb sie nur selten dazu kommen, auf dem Markt einzukaufen, obwohl sie das gerne würden. Für diese Menschen hat das Neuwieder Amt für Stadtmarketing den Feierabendmarkt ins Leben gerufen. Das Besondere daran: Der Markt hat alle 14 Tage mittwochs vom Nachmittag bis in die frühen Abendstunden geöffnet. So können Berufstätige problemlos nach Feierabend auf dem Neuwieder Marktplatz vorbeischauen und hier frische und regionale Produkte erwerben. Die nächste Gelegenheit zum entspannten Feierabendeinkauf besteht am Mittwoch, 9. Juli, von 15 bis 19 Uhr.

Nach einem sehr erfolgreichen Auftakt am 14. Mai hatte der Feierabendmarkt in den letzten Wochen mit der Sommerhitze zu kämpfen, die zu einem merklich verringerten Zulauf an Marktbesuchern führte. Dabei ist sich Nathalie Schneider, stellvertretende Leiterin des Amts für Stadtmarketing, sicher: „Das Interesse der Neuwiederinnen und Neuwieder an einer Versorgung mit frischen und regionalen Lebensmitteln besteht grundsätzlich.“ Aktuell befindet sich das neue Marktangebot noch bis Ende August in der Projektphase. „Um sich ein abschließendes Bild zu machen, ist es daher noch zu früh,“ ordnet Schneider ein. Am 9. Juli – also pünktlich zur nächsten Ausgabe des Feierabendmarktes – soll die aktuelle Hitzewelle eine Pause einlegen. Dann steht einem entspannten Wocheneinkauf in geselliger Atmosphäre – mit urlaubsbedingt eingeschränktem Angebot – auf dem Neuwieder Marktplatz also nichts im Wege. „Kommen Sie vorbei, probieren Sie, lassen Sie sich beraten und genießen Sie die leckeren Köstlichkeiten vor Ort“, laden Nathalie Schneider und das Team des Neuwieder Stadtmarketings alle Einheimischen und Gäste der Deichstadt auf den Feierabendmarkt ein.

Foto: Entspannt und in geselliger Atmosphäre nach Feierabend frische und regionale Produkte einkaufen – das geht alle 14 Tage mittwochs auf dem Neuwieder Feierabendmarkt. Foto: Stephan Eismann/soluto media