STADT NEUWIED – Entspannte Stunden auf dem Rhein verleben – „Neuwieder Schiffstouren 67+“ fahren von Engers bis Königswinter

Ein Nachmittag auf dem Rhein: Der Blick ruht auf der glitzernden Wasseroberfläche oder den langsam vorbeiziehenden Hängen des Mittelrheintals. Dazu eine gesellige Kaffeerunde mit Kuchen und live dargebotener Musik. So oder so ähnlich sieht es aus, wenn die städtische Reihe „Veranstaltungen 67+“ in diesem Sommer Kurs auf Königswinter nimmt. Am Mittwoch, 26. August, sowie am Mittwoch, 2. September, starten die Schiffstouren jeweils um 15.15 Uhr am Anleger in Engers.

An Bord erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Nachmittag mit musikalischer Begleitung. Die Tour bietet dabei viel Gelegenheit für Gespräche, und neue Begegnungen in entspannter Atmosphäre. Die Rückkehr nach Engers ist gegen 19.15 Uhr vorgesehen. Wie gewohnt wird ein Bustransfer aus Neuwied und allen Stadtteilen angeboten. Genauere Informationen hierzu erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Ticketkauf. Der Preis beträgt inklusive Kaffee und Kuchen 16 Euro bei eigener Anreise und 20 Euro mit Bustransfer. Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 1. Juni, in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59. Tickets ohne Bustransfer sind zusätzlich online über www.ticket-regional.de erhältlich.

Lesung und Kabarett in der Abtei Rommersdorf

Außerdem sind in der Tourist-Information weiterhin Karten für zwei Veranstaltungen der Reihe 67+ im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf erhältlich. Am Mittwoch, 24. Juni, präsentiert Alice Hoffmann um 11 Uhr ihr Kabarettprogramm „Torschlusspanik“. Am selben Tag lesen Ulrike Kriener und Georg Weber um 18 Uhr aus Elke Heidenreichs „Alte Liebe“.

Für beide Veranstaltungen im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis wird ab den jeweiligen Einlasszeiten sowie nach Veranstaltungsende ein Shuttleservice von der Stiftsstraße zur Abtei Rommersdorf angeboten. Vor und nach den Veranstaltungen werden außerdem Imbiss und Kaltgetränke zum Selbstkostenpreis angeboten. Karten kosten jeweils 16 Euro.