STADT NEUWIED – Engagement lohnt sich – Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr Neuwied

Für die allermeisten Kinder ist der Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau ein absoluter Traumjob. Alle, die diesen Berufswunsch auch als junge Erwachsene noch hegen und in der Feuerwehr hauptberuflich Verantwortung für die Sicherheit der eigenen Mitmenschen übernehmen wollen, haben jetzt die Möglichkeit, ihrem Kindheitstraum ein ganzes Stück näher zu kommen. Die Feuerwehr Neuwied sucht zum 1. August nämlich drei junge, engagierte Feuerwehrleute, die die Zeit bis zum Studium überbrücken und im Rahmen eines FSJs für bis zu zwölf Monate die hauptamtlichen Kräfte in der Deichstadt unterstützen wollen. Dabei werden sie von Tag eins an aktiv in den Arbeitsalltag bei der Neuwieder Feuerwehr eingebunden, starten eigenständige Projekte und bringen sich in die Jugendarbeit ein.

Das Angebot richtet sich an alle jungen Feuerwehrleute, die sich für die Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr interessieren und sich im Rahmen eines FSJs bei der Feuerwehr sozial engagieren wollen. Bewerben können sich auch Interessenten, die nicht direkt aus Neuwied kommen – sie müssen aber mobil sein. Zukünftige FSJlerinnen und FSJler bei der Feuerwehr Neuwied sollten natürlich feuerwehrtauglich sein, einen Führerschein der Klasse B besitzen und bestenfalls bereits die Truppführer-Ausbildung absolviert haben. Sie erhalten während ihres FSJs neben einer fachgerechten Einarbeitung die Möglichkeit, an verschiedenen Seminaren teilzunehmen und dürfen sich bei der Feuerwehr Neuwied auf ein freundliches und kollegiales Arbeitsumfeld freuen. Auch wer (noch) kein aktives Mitglied einer Feuerwehr ist, kann sich bei der Feuerwehr Neuwied über die eigenen Möglichkeiten für ein FSJ informieren.

Bewerbungen können ab sofort postalisch an die Stadtverwaltung Neuwied, Engerser Landstraße 17, in 56564 Neuwied gesendet werden. Für alle Anfragen zum Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Feuerwehr der Stadt Neuwied steht Fred Gross telefonisch unter 02631/802 136 oder per E-Mail an fgross@neuwied.de zur Verfügung.