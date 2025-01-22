STADT NEUWIED – Engagement, das Gemeinschaft stärkt – Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Neuwied besucht freiwillige Helfer im Heinrich-Haus

Wer sich in Neuwied ehrenamtlich engagieren möchte, findet dafür viele Möglichkeiten. Eine davon bietet das Heinrich-Haus in Engers. Dort machte sich die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Neuwied, Benita Roos, ein Bild von der vielfältigen Arbeit der freiwilligen Helfer. Auf Einladung des Ehrenamtskoordinators des Heinrich-Hauses, Klaus Schnurrer, und der Seelsorgerin Mechtilde Neuendorff besuchte sie verschiedene Bereiche der Einrichtung. Dabei erhielt sie unter anderem Einblicke in den Seniorenbereich und die Arbeit der Seelsorge.

Das Heinrich-Haus ist eine Einrichtung der Josef-Gesellschaft. Hier leben, lernen und arbeiten Menschen mit Behinderungen sowie Senioren. Rund 80 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit in den unterschiedlichen Bereichen und tragen dazu bei, den Alltag der Bewohner abwechslungsreich und lebendig zu gestalten.

Benita Roos zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Angeboten, die durch das ehrenamtliche Engagement möglich werden. Viele Freiwillige bringen ihre Ideen und Fähigkeiten aktiv ein und bereichern so das Gemeinschaftsleben. Ob Theaterprojekte, Bingo-Abende oder andere Freizeitangebote – die Ehrenamtlichen schaffen Begegnungen und fördern das Miteinander.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass weitere Helfer willkommen sind. Mit zusätzlicher Unterstützung könnten gemeinsame Ausflüge, Kaffeenachmittage oder Spieletreffs noch häufiger stattfinden. Benita Roos bedankte sich für die offenen Einblicke und würdigte den Einsatz aller Beteiligten: „Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Baustein für unsere Gesellschaft. Es lebt von Menschen, die Zeit schenken und sich für andere einsetzen.“