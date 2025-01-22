STADT NEUWIED – Eine starke Stimme für junge Menschen in Neuwied – Neuer Jugendbeirat für die Deichstadt – Bürgermeister Jung freut sich auf konstruktive Zusammenarbeit

Jugendbeteiligung ist in Neuwied keine leere Worthülse, sondern gelebte Wirklichkeit. Bereits seit 26 Jahren verfügt die erste Kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz mit dem Jugendbeirat über ein gewähltes Gremium, das sich zielgerichtet für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt einsetzt. Nachdem die zweijährige Amtszeit der bisherigen Beiratsmitglieder kürzlich zu Ende gegangen ist und an den weiterführenden Schulen in Neuwied Wahlen durchgeführt wurden, hat Bürgermeister Peter Jung nun den neuen Jugendbeirat feierlich ins Amt eingeführt.

„Zwei Jahre lang habt ihr euch persönlich engagiert, eure Freizeit investiert und euch für die Interessen junger Menschen stark gemacht“, dankte Bürgermeister Jung den scheidenden Beiratsmitgliedern und hob ihren großen Einsatz bei der Ausübung ihres Ehrenamtes hervor. „Unsere Demokratie lebt davon, dass Menschen sich einbringen, ihre Meinung sagen, zuhören, diskutieren, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und davon, dass Menschen dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das alles habt ihr getan und darauf könnt ihr stolz sein.“ Die frischgebackenen Beiratsmitglieder ermutigte Jung dazu, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und Veränderungen anzustoßen. „Die Demokratie braucht junge Menschen, die ihre Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Deshalb freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit euch“, unterstrich Jung und versprach, die Anliegen der jüngeren Generation auch weiterhin ernst zu nehmen und gemeinsam mit dem neuen Jugendbeirat daran zu arbeiten, dass Neuwied eine Stadt bleibt, in der junge Menschen gerne leben und wo sie ihre Zukunft sehen.