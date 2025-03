STADT NEUWIED – Ein kleines Schaf auf großer Abenteuerfahrt – Hohenloher Figurentheater zeigt „Schaf Ahoi“ in Block

Auf der kleinen grünen Insel mitten in der weiten Nordsee, umgeben von hohen Wellen sind sich die Jungschafe einig: Berthold ist ein Muttersöhnchen. Dabei kann Berthold selber gar nicht so viel dafür, dass alle das denken – vielmehr ist es seine Mutter, die viel zu übervorsichtig mit ihm umgeht. Weil auf der kleinen Insel selten etwas Spannendes passiert, planen die Jungschafe eine abenteuerliche Flucht ans Festland. Berthold – so denken die anderen Schafe – können sie bei der Durchführung ihres Plans nicht gebrauchen. Dabei kennt dieser sich unter den Jungschafen am allerbesten mit dem Meer, dem Wind und dem Schafleben im Allgemeinen aus. Auf die große Fahrt von Berthold und seinen Freunden nimmt das Hohenloher Figurentheater am Sonntag, 30. März, alle abenteuerlustigen kleinen und großen Zuschauer mit. Die Aufführung besticht durch liebevoll gestaltete Figuren und eine kunstvolle Darbietung, die die Charaktere lebendig und die grüne Insel und das tosende Meer erfahrbar werden lassen. Die handgefertigten Kostüme und die bis ins Detail durchdachte Bühnengestaltung runden das Gesamtbild ab und erzeugen ein quicklebendiges, modernes Theaterstück. Karten für die Veranstaltung, die um 15 Uhr im Bürgerhaus Block beginnt, kosten 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene und sind ab sofort beim Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de erhältlich.