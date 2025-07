STADT NEUWIED – Durch die Stadt, auf dem Deich und in Wald und Flur – Neuwieder TI lädt Anfang August zu drei Entdeckungstouren ein

Sonne tanken, in Bewegung sein und gleichzeitig noch etwas Neues entdecken? Das geht, denn die Tourist-Information (TI) der Stadt Neuwied organisiert im Sommerhalbjahr regelmäßig spannende und informative Stadtführungen und Wanderungen durch die malerische Natur rund um die Deichstadt. Auch für Anfang August hat die TI wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt, das Einheimischen und Gästen die schönsten Seiten Neuwieds näherbringt.

Wer einfach mal raus aus der Stadt und rein in die Natur möchte, kann sich am Sonntag, 3. August, einer rund vierstündigen Wanderung auf dem Fürstenweg anschließen. Vom Startpunkt am Parkplatz an der Burgruine im verträumten Altwied geht es ab 11 Uhr auf dem zertifizierten Premiumwanderweg über Streuobstwiesen und am Moorbach entlang hinauf zum ehemaligen Schloss und heutigen Museum Monrepos. Auf dem Weg dorthin bietet sich allen Wanderlustigen ein spektakulärer Weitblick über das Neuwieder Becken. Bergab führt der Weg zur Wied zurück und passiert dabei die Laubachsmühle. Wer an der etwa elf Kilometer langen Wanderung teilnehmen möchte, zahlt zehn Euro, Kinder können für fünf Euro dabei sein. Anmeldungen sind bis zwei Tage vor dem Führungstermin möglich.

Etwas gemütlicher, dafür aber auch umso lehrreicher geht es am selben Tag ab 14 Uhr auf dem Innenstadtrundgang zu. Dieser erkundet das Zentrum der Deichstadt und vermittelt dabei spannende Fakten über die wechselvolle Geschichte Neuwieds. Hierbei werden alle wichtigen Sehenswürdigkeiten angelaufen – ideal, um sich mit der Deichstadt vertraut zu machen oder das eigene Heimatwissen aufzufrischen. Die Teilnahme kostet sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmenden können sich einfach am Sonntag, 3. August, um 14 Uhr am Startpunkt vor dem Neuwieder Schloss einfinden.

Eine Woche später dreht sich am Sonntag, 10. August, bei der Deichführung alles um Neuwieds berühmtestes Bauwerk. Auch wenn der Rhein aktuell wenig Wasser führt, stellten Hochwasser doch stets eine äußerst reale Bedrohung für die Bewohner Neuwieds dar. Um die Stadt vor regelmäßigen Hochwasserschäden zu schützen, ließ Bürgermeister Robert Krups von 1928 bis 1931 einen einzigartigen Schutzdeich errichten. Im Rahmen der Deichführung erfahren Interessierte allerhand Wissenswertes über die Geschichte der Hochwasser in Neuwied und die Funktionsweisen von Deichtoren und Pumpwerken. Auf dem Führungsprogramm steht neben dem Besuch im Deichinformationszentrum auch ein Spaziergang über die Deichmauer und einen Teil des Erddeichs. Erwachsene können für sechs Euro an der Deichführung teilnehmen, für Kinder betragen die Gebühren vier Euro. Los geht es um 14 Uhr am Deichinformationszentrum, Interessierte können sich bis zwei Tage vor dem Führungstermin anmelden.

Anmeldungen für alle Führungsangebote der Neuwieder Tourist-Information können telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der Marktstraße 59 vorgenommen werden.