STADT NEUWIED – Der neue Marktplatz: Ein Grund zum Feiern! – Offizielle Eröffnung am 29. März mit „Ohne Filter“ und mehr – Reibungslose Bauphase – Starke Bürgerbeteiligung

Neuwied hat seinen Marktplatz zurück – schöner, grüner und einladender als je zuvor! Nach Monaten der Bauarbeiten, die Geduld und Flexibilität von Bürgerinnen und Bürgern forderten, wird der neugestaltete Platz nun offiziell eingeweiht. Am 29. März wird die Mitte unserer Stadt mit einem großen Fest feierlich eröffnet.

Vom Parkplatz zum Wohlfühlort

Von Beginn an war klar: Die Neugestaltung sollte nicht nur funktional, sondern vor allem bürgernah sein. In mehreren Workshops und Arbeitsrunden brachten die Neuwiederinnen und Neuwieder ihre Ideen ein. Das Ergebnis? Ein Platz, der den Wünschen der Mehrheit entspricht. Was einst eine buckelige, von Baumwurzeln durchzogene Parkfläche war, ist so eine attraktive Begegnungsstätte geworden. Ein neuer Springbrunnen sorgt für eine belebende Atmosphäre, zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, und eine Allee aus Bäumen schenkt dem Platz Frische und Schatten.

Bemerkenswert: Die Bäume stammen aus einer Spezial-Baumschule in den Niederlanden und wurden bewusst in stattlicher Größe gepflanzt. Sie werden in den kommenden Jahren weiter wachsen und die Aufenthaltsqualität stetig verbessern. Zudem wurde ein Teil des Platzes entsiegelt, um die Umweltfreundlichkeit zu erhöhen.

Reibungslose Bauphase

Erfreulich: Die Bauarbeiten verliefen reibungslos, blieben im Kostenrahmen und wurden sogar etwas früher als geplant abgeschlossen. Als finaler Baustein kommt nun kurz vor der Eröffnungsfeier auch das Toilettenhäuschen. Seit dem vergangenen Herbst ist der Platz aber bereits nutzbar. „Viel schöner als erwartet“, lautete das Feedback vieler Neuwieder, als etwa der „Café-Bus“ für ein Wochenende eine erste Kostprobe der neuen Atmosphäre bot.

„Wir wollen, dass sich die Menschen in Neuwied gerne aufhalten und unsere Innenstadt belebt ist. Der neue Marktplatz ist ein weiterer Schritt in diese Richtung“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. Die Umgestaltung des Platzes ist Teil einer umfassenden Strategie zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt – ebenso wie die neue Deichuferpromenade, die modernisierte Marktstraße und die laufenden Maßnahmen in der Schlossstraße sowie das geplante Wasserspiel auf dem Luisenplatz.

Mehr Leben für den Marktplatz

Mit der Eröffnung des Platzes ist das Kapitel Umgestaltung abgeschlossen. Aber das Leben dort fängt jetzt erst richtig an! Viele weitere Veranstaltungen zur Belebung des Marktplatzes sind bereits in Planung. In Kürze wird die Stadt dazu mehr Informationen veröffentlichen. Fest steht schon: An der Eröffnung des Marktplatzes werden auch „Alltagsmenschen“ teilnehmen. Die beiden „Duscher“ ziehen zwar wieder zurück an ihren angestammten Platz am Rheinufer, aber ab dem 27. März ist die große Kunst-Ausstellung mit rund 40 Skulpturen an 15 verschiedenen Standorten in der Neuwieder Innenstadt aufgebaut. Fotos: Hermann Spix