STADT NEUWIED – Demonstration in Neuwied sorgt für Straßensperrung – Luisenstraße am 25. Januar zwischen 16 und 19 Uhr dicht

Im Gegensatz zu den winterlich kalten Januartemperaturen ist der Wahlkampf zur Bundestagswahl am 23. Februar schon lange in die heiße Phase eingetreten. Die AfD hält am Samstag, 25. Januar, – wie schon vor der Kommunal- und Europawahl im vergangenen Jahr – eine Wahlkampfveranstaltung im Neuwieder Heimathaus ab. Zeitgleich ruft das „Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz“ wieder zu einer Gegenkundgebung vor der Veranstaltungshalle auf: „Wir sind die Brandmauer – Wir sind mehr“ lautet die Botschaft des Bündnisses, das von einem breiten Spektrum an Parteien, Vereinen und gesellschaftlichen Akteuren aus der Deichstadt unterstützt wird.

Im Rahmen der beiden öffentlichen Versammlungen wird es am Samstagvorabend zu einer Sperrung der Luisenstraße in Höhe des Heimathauses – zwischen Langendorfer Straße und der Einmündung in die Hermannstraße/Im Weidchen – kommen. Gegen 16 Uhr wird die Luisenstraße beidseitig mit Schranken gesperrt, die Parkplätze an der Luisenstraße (inklusive dem Heimathaus-Parkplatz) bleiben aus Richtung Langendorfer Straße kommend aber erreichbar. Die Demonstration ist für den Zeitraum zwischen 16.30 und 18 Uhr angesetzt – nach Versammlungsende wird die Luisenstraße gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Während der Vollsperrung kann die Bushaltestelle in der Luisenstraße nicht angefahren werden.