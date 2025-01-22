STADT NEUWIED – Deichstadtpokal 2026 ausgelost – Traditionsturnier wird erneut im bewährten Modus ausgespielt

Der Deichstadtpokal geht in seine 54. Auflage: Vom 6. bis 12. Juli kämpfen Neuwieds Fußballvereine wieder um die traditionsreiche Trophäe. Titelverteidiger ist der HSV Neuwied, Gastgeber der FV Engers, auf dessen Kunstrasenplatz gespielt wird. Die Auslosung der Gruppen fand kürzlich ebenfalls in Engers statt. Als „Glücksfee“ zog Sparkassen-Vorstand Gerhard Grün die vier Vorrundengruppen. Dabei ergaben sich folgende Konstellationen:

Gruppe A: FV Engers II, TuS Rodenbach, TuS Gladbach

Gruppe B: VfL Wied Niederbieber, SG Neuwied, CSV Neuwied

Gruppe C: SSV Heimbach-Weis, FC Rojava Neuwied, SG Feldkirchen/Hüllenberg

Gruppe D: HSV Neuwied, VfL Oberbieber, TSG Irlich

Der im vergangenen Jahr erstmals gespielte Turniermodus war bei Vereinen und Zuschauern gut angekommen und bleibt deshalb unverändert, berichtete Organisator und Sport-Abteilungsleiter Mario Strnad von der Neuwieder Stadtverwaltung. In der Vorrunde treten danach in vier Gruppen jeweils drei Mannschaften in Spielen über 45 Minuten gegeneinander an. Spieltermine sind der 6., 7., 9. und 10. Juli, jeweils um 19 Uhr. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für das Final-Four-Turnier am 12. Juli ab 11 Uhr. Enden die Spiele unentschieden, entscheidet direkt ein Elfmeterschießen.

„Der Deichstadtpokal gehört fest zum Neuwieder Sportsommer. Das Turnier verbindet Tradition, sportlichen Ehrgeiz und Gemeinschaft auf besondere Weise“, betont Bürgermeister Peter Jung. „Ich bin sicher, dass wir uns auch 2026 wieder auf spannende Spiele und viele Besucher freuen können.“ Der Deichstadtpokal bringt Jahr für Jahr Vereine, Fans und Familien zusammen und zeigt, wie lebendig der Fußball in unserer Stadt ist, sagt der Bürgermeister.

Organisiert wird das Turnier gemeinsam vom Amt für Schule und Sport der Stadt Neuwied sowie dem ausrichtenden Verein. Unterstützung erhalten die Verantwortlichen dabei erneut von bewährten Partnern. Die Stadt dankt insbesondere der Sparkasse Neuwied und der Bitburger Braugruppe für ihre Unterstützung des Turniers. Die Eröffnung des Deichstadtpokals erfolgt am Montag, 6. Juli, um 18.30 Uhr durch Oberbürgermeister Jan Einig.