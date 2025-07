STADT NEUWIED – Deichstadtfest2025 startet um 11.00Uhr mit der Hutparade!

Seit 25 Jahren schon ist eines der Highlights des Neuwieder Deichstadtfestes – die Hutparade! Was einstmals aus einer netten Geste gegenüber unseren Freunden aus Bromley begann, ist heute ein buntes, kreatives und traditionsbewusstes Fest der Begegnung. Zunächst sei dem Freundeskreis Neuwied/Bromley für sein unermüdliches Engagement gedankt – und auch Klaus Kemen, der mit Herz und Hingabe dafür sorgt, dass niemand „oben ohne“ zur Parade erscheinen muss. Einen Hut zu tragen, bedeutet mehr als bloße Kopfbedeckung: Es ist ein Zeichen von Stil, Identität und Würde.

„Behütet sein“ steht im übertragenen Sinne für Geborgenheit, Fürsorge und Gemeinschaft. Niemand soll sich ausgegrenzt oder schutzlos fühlen – nicht bei dieser Parade und nicht in unserer Stadtgesellschaft. Der Hut wird so zum Symbol des Miteinanders. Wie beliebt diese Hutparade kann man daran sehen, dass kurz nach halb elf am Sonntag die Tische und Stühle rund um die Bühne bei der SWN alle belegt waren. Bejubelt und beklatscht vom Publikum schritten die Hutmodells über den Asphalt. Moderator Fredy Winter sorgte dabei für grenzenlose Unterhaltung.

Nach der Parade gab es beim Speaker’s Corner Gelegenheit für alle, ihre Gedanken und Worte mit uns zu teilen – lebendig, frei und offen. Die Damen der Ehrengarde hatte an diesem Vormittag den Losverkauf übernommen. Der Erlös der Tombola kommt einem ganz besonderen Zweck zugute: dem stationären Hospiz, das damit wertvolle Unterstützung erhält. Bis 19 Uhr gab es noch ein buntes Programm für die ganze Familie – mit Musik, Aktionen, Spaß und vielen Überraschungen! (mabe) Fotos: Marlies Becker