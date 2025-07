STADT NEUWIED – „Das ist eine ziemliche Sauerei“ – Verstopfte Gullys durch Hundekotbeutel: Stadt Neuwied appelliert an Halter

Die Stadt Neuwied reinigt regelmäßig ihre Sinkkästen – also jene Behälter unter den Gitterrosten der Gullys, die dafür sorgen, dass Regenwasser abfließen kann und grober Schmutz nicht in die Kanalisation gelangt. Zwischen 11.000 und 12.000 dieser Straßenabläufe sind im gesamten Stadtgebiet verteilt. Zweimal jährlich wird mittlerweile jeder einzelne gereinigt – ein erheblicher Aufwand, den die Stadt bewusst betreibt, um Verstopfungen und damit mögliche Überschwemmungen zu vermeiden.

Doch seit einiger Zeit beobachten die Mitarbeiter der beauftragten Reinigungsfirma und des städtischen Bauamts ein wachsendes Problem: Immer häufiger landen gefüllte Hundekotbeutel in den Sinkkästen – nicht nur im Becken, sondern regelrecht verkeilt in den schmalen Schlitzen der Gullydeckel. „Das ist eine ziemliche Sauerei“, ärgert sich Tiefbau-Abteilungsleiter Manfred Reitz. „Diese Beutel lassen sich mit den üblichen Reinigungsverfahren nicht entfernen. Sie bleiben in den Schlitzen hängen, verstopfen sie – und das Wasser kann nicht mehr abfließen.“

Die Folge: Bei starkem Regen kommt es zu Stauungen und schlimmstenfalls zu lokalen Überschwemmungen. Die Beseitigung solcher Verstopfungen wäre wohl nur per Hand möglich, was aber extrem zeit- und kostenintensiv wäre und daher in der Masse schlichtweg nicht bezahlbar ist. Deshalb appelliert die Stadt eindringlich an alle Hundehalterinnen und Hundehalter: Bitte entsorgen Sie Hundekotbeutel in den vorgesehenen Abfallbehältern – nicht im Gully!

Neben den Kotbeuteln finden sich in den Sinkkästen auch zahlreiche weitere Abfälle, die dort nichts zu suchen haben: Zigarettenkippen, Getränkedosen, kaputte Handyhüllen – auch das trägt zur Vermüllung bei. Doch gerade die Kotbeutel stellen laut Reitz „ein vergleichsweise großes Problem dar, weil sie die Funktionsweise des Sinkkastens unmittelbar blockieren – mit Folgen, die letztlich alle betreffen können.“ Betroffen sind Gullys im gesamten Stadtgebiet – besonders häufig derzeit im Stadtteil Oberbieber.

Insgesamt sind der Stadt aktuell 70 verstopfte Sinkkästen gemeldet – unabhängig von der Problematik mit den Hundekotbeuteln. Diese werden in den kommenden Tagen überprüft. Dabei wird auch geprüft, ob der Einsatz von Hochdruckreinigern ausreicht oder ob andere Ursachen wie eingewachsene Wurzeln oder beschädigte Rohre vorliegen.