STADT NEUWIED – Bühne frei für junge Talente – Sommerkonzert am 13. Juni: Musikschule präsentiert die Ergebnisse ihres Unterrichtsjahres

Chancen muss man nutzen, wenn sie sich bieten. Und so kommt es, dass das traditionelle Sommerkonzert der Musikschule der Stadt Neuwied in diesem Jahr im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule stattfindet. Denn dort ist der prächtige Flügel aus dem Heimathaus derzeit untergebracht. Und der lässt sich für die Vorstellung am Samstag, 13. Juni, um 14 Uhr hervorragend nutzen, wenn die Schülerinnen und Schüler präsentieren, was sie im Laufe des Unterrichtsjahres erarbeitet haben.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen Werken, Pop-Arrangements und mitreißenden Rhythmen. Neben Solisten und Ensembles stehen auch die schuleigenen Bands auf der Bühne. Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation der Grundschulkooperationen. Dabei werden bis zu 20 Kinder gleichzeitig musizieren und eindrucksvoll zeigen, wie viel Freude gemeinsames Musizieren macht.

„Das Sommerkonzert ist der Höhepunkt unseres Unterrichtsjahres“, freut sich Musikschulleiter Martin Geiger. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Wochen intensiv geprobt und freuen sich darauf, das Erlernte vor Publikum zu präsentieren.“

Das Konzert bietet die ideale Gelegenheit, die musikalische Vielfalt der Musikschule kennenzulernen und einen Einblick in die Arbeit der jungen Musiker zu erhalten. Der Eintritt ist frei.