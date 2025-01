STADT NEUWIED – Bildung als Schlüssel zur Zukunft – Vereidigung von 124 Lehramtsanwärtern für die Grundschulen in Neuwied – OB Jan Einig: „Ermutigendes Signal“

124 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter für das Grundschullehramt sind in der Neuwieder Stadthalle feierlich vereidigt worden. Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung nahmen an der Veranstaltung teil und würdigten die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer.

In seinem Grußwort hob OB Einig die immense Bedeutung von Bildung für die Gesellschaft hervor: „Es ist ein ermutigendes Signal, dass so viele junge Menschen den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers ergreifen möchten. Sie legen damit den Grundstein für die Zukunft unserer Kinder und leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gemeinschaft.“

Die Anwärterinnen und Anwärter werden in den kommenden anderthalb Jahren intensiv durch erfahrene Fachleiterinnen und Fachleiter begleitet und an ihren Ausbildungsschulen praxisnah auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet. Die theoretische Ausbildung erfolgt im Studienseminar in der Friedrich-Ebert-Straße, das mit seiner modernen Ausstattung optimale Voraussetzungen für eine fundierte Vorbereitung bietet.

„Wir sind stolz darauf, dass das Studienseminar für Grundschulen seinen festen Sitz in der Stadt hat. Gemeinsam mit den Studienseminaren für das Lehramt an Förderschulen, Realschulen Plus und Berufsbildende Schulen bildet es eine wichtige Säule der Lehrkräfteausbildung in der Region“, betont Bürgermeister Peter Jung.

Neuwied ist Träger von zwölf Grundschulen und Standort zahlreicher weiterführender Schulen sowie Förderschulen des Landes. Mit der zentralen Lage der Studienseminare in Bahnhofsnähe unterstreicht die Stadt ihre Bedeutung als Bildungsstandort in Rheinland-Pfalz.

Foto: (v.l.): Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung, Jan von Jena (Leiter des Studienseminars Neuwied) und Alexandra Zinndorf (ADD Koblenz Schulaufsicht). Foto: Mareike Mayer