STADT NEUWIED – Bambis Rückkehr auf die große Kinoleinwand – Neuauflage des Disney-Klassikers am 4. Juni im Kinder-Kino

Es gibt Filme, die hinterlassen einen prägenden Eindruck in uns. „Bambi“ ist für viele Menschen genau so ein Film. Der Disney-Klassiker aus dem Jahr 1942 hat Generationen von Kindern tief berührt, aufgewühlt und für viele Tränen und schlaflose Nächte gesorgt. Jetzt kehrt das tapfere kleine Rehkitz zurück auf die große Leinwand, denn das Minski-Kinderkino zeigt am Mittwoch, 4. Juni, die Neuadaption „Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“.

Obwohl der neue Bambi-Film die altbekannte Geschichte erzählt, ist doch vieles anders und neu. Anstatt wie im Original mit Zeichentrick zu arbeiten, handelt es sich bei der Neuauflage um eine Realverfilmung. Alle Figuren werden von echten Tieren verkörpert – die atemberaubenden Naturaufnahmen dazu entstanden in der französischen Region Centre-Val de Loire. Wer also Rehkitz „Bambi“ und seine Eltern sowie die anderen Waldbewohner so echt und eindrucksvoll wie noch nie in Aktion erleben will, kann sich bei der Kinderkinoaufführung von „Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ auf eine vertraute Geschichte aber gleichzeitig auch auf eine neue und magische Filmerfahrung freuen.

Kinokarten für die Vorstellung, die am Mittwoch, 4. Juni, um 16 Uhr im Kino Metropol, Heddesdorfer Straße 2, beginnt, sind bequem über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse erhältlich. Die Eintrittskarten kosten 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631/802 174.