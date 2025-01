STADT NEUWIED – Ausstellung macht Unsichtbares sichtbar – Vernissage: „Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen“

Viele Menschen stehen vor Herausforderungen, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Die Ausstellung „Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen sichtbar machen“, die am Freitag, 17. Januar, im Neuwieder Innenstadtlabor eröffnet wird, setzt genau hier an: Sie möchte Vorurteile abbauen, Verständnis schaffen und Betroffene sichtbar machen. Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Verein „gemeinsam zusammen“ organisiert wurde, beleuchtet die vielfältigen Herausforderungen und Bedürfnisse von Autisten, Menschen mit ADHS, chronischen Erkrankungen, psychischen Belastungen oder anderen, eben nicht sofort sichtbaren Beeinträchtigungen.

Ziel der Ausstellung ist es, Aufklärung zu leisten, Vorurteile abzubauen und die oft unsichtbaren Hürden dieser Menschen sichtbarer zu machen. Besucherinnen und Besucher erwarten umfangreiche Informationen zu Herausforderungen im Alltag, Portraits, Kunstwerke und interaktive Elemente, die zum Nachdenken und Erfahren einladen.

Die Ausstellung beginnt mit einer Infoveranstaltung am Freitag, 17. Januar, um 10:30 Uhr mit einem Impulsvortrag des Vereins „gemeinsam zusammen e.V.“ in den Tagungsräumen im Friedrich-Spee-Haus der Katholischen Familienbildungsstätte, Wilhelm-Leuschner-Straße 5. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung von Oberbürgermeister Jan Einig, Landrat Achim Hallerbach und der Landesbehindertenbeauftragte Rheinland-Pfalz Ellen Kubicka gegen 12 Uhr im Neuwieder Innenstadtlabor, Langendorfer Straße 120.

Stadt und Kreis Neuwied sowie der Verein Deichstadtfreunde möchten mit diesem Projekt ein Zeichen für mehr Akzeptanz und ein inklusiveres Miteinander setzen. Die Ausstellung wird von einem Rahmenprogramm begleitet, das Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

Alle Interessierten sind ab dem 17. Januar herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Eintritt ist frei. Größere Besuchergruppen werden gebeten, einen Besuchstermin abzustimmen unter innenstadtlabor@neuwied.de.