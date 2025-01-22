STADT NEUWIED – Auf Schatzsuche in Neuwied – Flohmarkt lädt am 16. Mai in die Innenstadt

Zwischen alten Schallplatten, besonderen Fundstücken und gut erhaltenen Alltagsgegenständen verstecken sich oft kleine Schätze mit Geschichte. Wer über einen Flohmarkt schlendert, weiß nie genau, was ihn erwartet und genau das macht den Reiz aus. Am Samstag, 16. Mai, bietet sich dafür wieder die Gelegenheit: Dann wird die Neuwieder Innenstadt erneut zum Treffpunkt für alle, die gerne stöbern, handeln und entdecken. Von 9 bis 16 Uhr darf nach Herzenslust gebummelt und gefeilscht werden.

Auch als Verkäufer ist die Teilnahme unkompliziert möglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer eigene Schätze oder Selbstgemachtes anbieten möchte, sollte jedoch früh vor Ort sein: Der Aufbau beginnt ab 6 Uhr in der Fußgängerzone entlang der Langendorfer Straße zwischen Marktstraße und Luisenstraße, letzter Einlass ist um 8.45 Uhr. Für private Anbieter gelten ermäßigte Standgebühren. Diese bestehen aus einer Grundgebühr von 2 Euro sowie 5 Euro pro Meter für die ersten drei laufenden Meter; ab dem vierten Meter werden 8 Euro je Meter berechnet. Die Organisation übernimmt erneut „Marktveranstaltungen Nikolopoulos“, deren Team vor Ort für einen geordneten Ablauf sorgt und die Standbetreiber einweist.

Damit die An- und Abfahrt reibungslos funktioniert, ist die Zufahrt klar geregelt: Das Marktgelände kann ausschließlich über die Langendorfer Straße aus Richtung Unterführung B42 (La Porte) angefahren werden. Die Aussteller stellen sich auf der linken Spur entlang des Media Marktes bis zur Einmündung Luisenstraße an und warten dort auf die Freigabe der Einfahrt. Nach dem Entladen müssen die Fahrzeuge zügig aus dem Marktbereich entfernt werden, da immer nur ein Teil der Autos gleichzeitig auf das Gelände fahren kann. Für den Abbau ist die Zufahrt ab 16 Uhr wieder möglich.

Der Flohmarkt verspricht auch in diesem Jahr wieder ein lebendiges Treiben in der Innenstadt und zahlreiche Gelegenheiten zum Entdecken. Als Tipp für alle Besucher und Verkäufer empfiehlt die Stadtverwaltung als Kooperationspartner des Veranstalters die zahlreichen kostenfreien Parkplätze unter der Rheinbrücke. Foto: Franz-Josef-Dehenn