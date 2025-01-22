STADT NEUWIED – Ansprechendes Programm für Neuwieder Senioren – Karten für Weihnachtsfeier, Karneval und Krimidinner sichern

Ob besinnlich, närrisch oder spannend – Neuwieder „Städtischen Veranstaltungen 67+“ halten auch in 2026 wieder besondere Feiern und Ausflüge für Bürgerinnen und Bürger ab 67 Jahren bereit. Zunächst warten jedoch noch die kostenfreien Weihnachtsfeiern auf die Senioren. Karten für die Karnevalsfeier zu Jahresbeginn sind ebenfalls bereits erhältlich. Im November läuft zudem der Vorverkauf für eine spannende Sonderveranstaltung: Das Krimidinner auf Schloss Arenfels.

Kostenfreie Weihnachtsfeiern

Besinnlich wird es von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Dezember. Jeweils ab 16 Uhr lädt die Stadt Neuwied alle Bürgerinnen und Bürger ab 67 Jahren ins Heimathaus zu den kostenlosen Weihnachtsfeiern ein. Bei Kaffee, Kuchen und einer herzhaften Brotzeit erwartet die Gäste ein festliches Programm in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Die Anmeldung zu einem der Termine ist ab dem 3. November ausschließlich in der Tourist-Information (TI) möglich.

Städtischer Seniorenkarneval

Mit Schwung ins neue Jahr geht es am Samstag, 31. Januar: Von 14.11 bis etwa 17.30 Uhr wird die Mehrzweckhalle Irlich zur Karnevalshochburg. Ein buntes Programm mit Tanzgruppen und Künstlern aus der Region bereitet ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl ist wie gewohnt gesorgt. Die Eintrittskarten kosten 12 Euro, mit Bustransfer 16 Euro. Die Feier richtet sich an alle ab 60 Jahren aus dem gesamten Stadtgebiet. Tickets sind ab sofort in der TI erhältlich.

Krimidinner im Schloss Arenfels

Ganz neu im kommenden Jahresprogramm ist das Krimidinner auf Schloss Arenfels, das am Freitag, 27. Februar, als Sonderveranstaltung angeboten wird. Unter dem Motto „Anker lichten, Leinen los – es geht auf große Fahrt“ erleben die Gäste ein exklusives Vier-Gang-Menü. Beim spannenden Captainsdinners läuft auf der Reise von England nach New York einiges aus dem Ruder. Inklusive Bustransfer beträgt der Eintrittspreis 59 Euro. Der Wunsch nach einem vegetarischen Menü kann bei Anmeldung berücksichtigt werden. Die Abfahrt ist für 16 Uhr geplant, die Rückkehr erfolgt gegen 21.30 Uhr. Wichtig: Der Kartenverkauf für das Krimidinner in der TI läuft nur vom 3. bis 30. November. Ein guter Tipp für alle, die ein Weihnachtsgeschenk für Personen ab 67 Jahren suchen! Hinweis: Der Zugang zu Schloss Arenfels ist nicht barrierefrei.

Beim Kartenkauf in der Neuwieder TI, Marktstraße 59, ist die Vorlage eines Ausweispapiers notwendig. Pro Ausweis können zwei Karten erworben werden. So ist auch eine Begleitperson mitversorgt. Optimal ist es, wenn bei der Anmeldung ein Alternativtermin angegeben wird. In der TI liegen Flyer mit dem vollständigen Jahresprogramm 2026 aus. Wer zukünftig per Post über das Programm informiert werden möchte, kann vor Ort die notwendige Einverständniserklärung ausfüllen. Für Rückfragen ist Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing ansprechbar unter Tel. 02631 802 252 oder E-Mail an sthiele@neuwied.de. Foto: Johnny-Sauvourel