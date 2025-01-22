STADT NEUWIED – Alte Meister gesucht – Neuer Kunstverein Mittelrhein und Neuwieder Seniorenbeirat laden zu Kunst-Workshop ein

Kunst kennt keine Altersbeschränkung. Kreativität hat kein Ablaufdatum. Unter dem Titel „Alte Meister“ laden der Neue Kunstverein Mittelrhein (NKVM) und der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied alle kunstinteressierten Seniorinnen und Senioren zu einem besonderen kreativen Workshop ein. In einer offenen und inspirierenden Atmosphäre beschäftigt sich der Kurs an sechs Terminen ab dem 27. November unter Leitung des professionellen Künstlers Elmar Hermann intensiv mit der Vielfalt des künstlerischen Schaffens. Dabei richtet sich das Kreativangebot ausdrücklich an Seniorinnen und Senioren mit und ohne künstlerische Vorkenntnisse. Am Ende des Workshops soll eine gemeinsame Ausstellung stehen, die am 2. und 3. Mai des kommenden Jahres bei „Kunst im Karree“ präsentiert wird.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops kommen einmal im Monat zusammen, um gemeinsam kreativ zu werden, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und so ihre eigenen, individuellen Ausdrucksformen zu entdecken. Dabei steht Elmar Hermann, der als freischaffender Bildender Künstler über langjährige Erfahrung in der künstlerischen Vermittlung an Kunsthochschulen verfügt, allen Teilnehmenden als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Auch zu Gesprächen über Kunstgeschichte und künstlerische Konzepte wird das Kursangebot reichlich Gelegenheiten bieten. Die sechs Workshop-Termine sind jeweils donnerstags für den 27. November, 18. Dezember, 22. Januar, 26. Februar, 26. März und den 23. April angesetzt und werden zwischen 15 und 16.30 Uhr im Zeichenraum im 1. Obergeschoss der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei, aufgrund von begrenzter Teilnehmeranzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann bis Freitag, 14. November, beim Neuen Kunstverein Mittelrhein per E-Mail an info@nkvm.de erfolgen.