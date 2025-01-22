STADT NEUWIED – Alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand

Am 11.07.2026 gegen 16:45 Uhr stürzte ein 64-jähriger Fahrradfahrer nach dem Besuch des Deichstadtfestes mit seinem Fahrrad in ein Gebüsch. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Der Beschuldigte verweigerte zunächst jegliche polizeilichen Maßnahmen und beabsichtigte sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Bei den Folgemaßnahmen leistete er zudem Widerstand. Gegen ihn wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und er zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schlüssel für sein Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Quelle: Polizei