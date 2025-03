STADT NEUWIED – 45 „Alltagsmenschen“ ziehen in die Deichstadt – Wanderausstellung gastiert ab 27. März in Neuwied

Der Ernst des Lebens kommt nach Neuwied. Seine Begleitung: Claudia, ein Berliner Paar, der Fernglasmann und viele weitere. Die Rede ist von der beliebten Wanderausstellung „Alltagsmenschen“. Die lebensgroßen Beton-Skulpturen von Laura und Christel Lechner sind von 27. März, bis zum 30. Juni erstmals in der Deichstadt zu Gast. Zu finden sind die 45 lebensgroßen Figuren an 15 verschiedenen Standorten in der Neuwieder Innenstadt: Von der Deichuferpromenade bis in die Fußgängerzone laden sie zu einem Spaziergang voller Entdeckungen ein.

Nachdem die duschenden Dauergäste – viele haben sie schon an ihrem Stammplatz am Rhein und zwischenzeitlich auf dem Marktplatz bestaunt – Neuwied bereits ihr Zuhause nennen, bietet die Wanderausstellung mit dem Titel „Die Menschen. Das Leben. Die Kunst.“ viele neue Perspektiven auf alltägliche Situationen. In anderen Städten erfreuten sich die sympathischen und auf die beste Weise „normalen“ Darstellungen menschlichen Lebens bereits großer Beliebtheit. Harmonisch in das Stadtbild eingefügt, zeigen sie vertraute Szenen: Ob ein Augenblick der Ruhe oder eine zufällige Begegnung – die Skulpturen fangen flüchtige Momente des Lebens ein. Sie laden so dazu ein, innezuhalten und genauer hinzusehen. Oder auch mit den lebendig erscheinenden Beton-Skulpturen für ein gemeinsames Foto zu posieren: zum Beispiel in der „Couchzone“ auf dem Schlosstheatervorplatz bei einer Runde „Reise nach Jerusalem“ auf dem Marktplatz.

Die Alltagsmenschen-Figuren entstehen in einem malerischen, im Grünen gelegenen Atelier auf dem Lechnerhof. Er ist der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt des Künstlerinnen-Duos Laura und Christel Lechner. Sie skizzieren dort ihre Ideen, die über einen mehrstufigen Schaffensprozess zu fertigen Alltagsmenschen reifen. Über die Jahre haben Mutter und Tochter ihre eigene künstlerische Handschrift stetig weiterentwickelt. Seit 2004 arbeitet Laura Lechner bereits an den Alltagsmenschen, zunächst an der Seite ihrer Mutter. Seit 2017 leitet die Tochter das Atelier. Ihre Skulpturen verbinden Grobes mit Feinem, Leichtigkeit mit Schwere. Die besondere Ausstrahlung verdanken sie auch der bemerkenswerten Lebendigkeit, für die neben der wohlüberlegten Gestik und Mimik der Motive auch die sorgfältig ausgewählten witterungsbeständigen Farben sorgen.

Die Alltagsmenschen reihen sich in eine Serie aus kreativen Projekten zur Innenstadtbelebung in Neuwiedd ein. Nach Aktionen wie dem World Street Painting Festival, den Sandskulpturen am Rhein und den Augmented-Reality-Erlebnisse „Dino City“ und „Boah, Tannenbaum“ beleben nun die „Alltagsmenschen“ das Neuwieder Stadtbild und locken Menschen in die Innenstadt. Gefördert wird die Kunstaktion in Neuwied durch das Innenstadtprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes.

Alle, die mehr zu den Alltagsmenschen erfahren oder sogar etwas gewinnen möchten, lädt ein vielfältige Rahmenprogramm zur genaueren Beschäftigung mit den Kunstwerken ein. Die erste von drei Führungen bietet dazu bereits am Samstag, 5. April, von 13.30 bis 15 Uhr gute Gelegenheit. Weitere Infos zur Ausstellung, alle Standorte und das Begleitprogramm sind online zu finden unter: www.neuwied.de/alltagsmenschen. Foto: „Atelier Lechnerhof“