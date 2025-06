STADT NEUWIED – 100 Stunden Livemusik, fünf Bühnen, ein Festival für alle Musikfans – 44. Auflage des Neuwieder Deichstadtfest findet vom 10. bis 13. Juli statt

Vier Tage, fünf Bühnen, über 100 Stunden Livemusik – das Deichstadtfest steht vor der Tür! Vom 10. bis 13. Juli verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt wieder in eine große Open-Air-Bühne. Tausende Besucher aus Nah und Fern feiern bei freiem Eintritt das größte Fest des Jahres in der Deichstadt – und auch 2025 dürfen sich Musikfans auf ein buntes, vielseitiges Programm freuen.

Was das Deichstadtfest so besonders macht? Es lebt von seiner musikalischen Bandbreite. Ob Rock, Pop, Indie, Schlager oder Reggae – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das über den gesamten Zeitraum hinweg, ganz bewusst ohne ausgewiesene „Headliner“, sondern mit durchweg starken Acts. Zu den besonderen Publikumsmagneten zählen in diesem Jahr unter anderem die energiegeladene Linkin-Park-Tribute-Band From Zero, der emotionale Songwriter Batomae, die gefeierte „DisCoverband“ Kontrollverlust mit ihrem kultigen 90er-Set und der charismatische Teddy Schmacht, der mit seiner Band den Zauber Udo Jürgens’ zurück auf die Bühne bringt.

Wegen laufender Bauarbeiten auf dem Luisenplatz wird das Festivalgelände 2025 – wie beim Gartenmarkt erfolgreich erprobt – leicht verschoben. Der neue Startpunkt liegt an der Ecke Schloßstraße, neu hinzu kommt der ehemalige Aldi-Parkplatz (Bühne 2). Für die Gäste ändert sich am Erlebnis nichts: Das Deichstadtfest bleibt in vollem Umfang erhalten – genauso groß, genauso vielfältig, genauso stimmungsvoll.

Ein Festival für alle Sinne

Neben der musikalischen Vielfalt setzt das Deichstadtfest auch kulinarisch und atmosphärisch Maßstäbe. Zahlreiche Stände bieten Leckereien aus aller Welt – von Streetfood über regionale Spezialitäten bis zur klassischen Festival-Bratwurst. Auch das Rahmenprogramm sorgt für Stimmung: Mitmachangebote, Walking Acts und besondere Auftritte sorgen zwischen den Bühnen für Abwechslung. Natürlich gibt es auch wieder einen nächtlichen Bus-Shuttleservice in die einzelnen Neuwieder Stadtteile und nach Bendorf-Sayn.

„Ein Musikfestival mitten in der City – das ist nicht alltäglich. Wir freuen uns, dass wir in Neuwied diese besondere Tradition fortführen und in diesem Jahr die 44. Auflage feiern können“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. „Das Deichstadtfest ist eine echte Institution in Neuwied und für viele Menschen ein Highlight im Jahreskalender. Das soll es auch 2025 wieder sein.“ Foto: Melanie Lange

Das Musikprogramm im Überblick:

Donnerstag:

Bühne 1: 19 – 22 Uhr: De Knocheläcker (Kölsch-Rock and more – made in Engers)

Bühne 2: 17 Uhr Offizielle Eröffnung mit Fassanstich

19 – 22 Uhr: Kontrollverlust (Trash, Rock & Nostalgie ohne Kompromisse)

Bühne 3: 19 – 20 Uhr: Impuls Dance Studio (Hier wird die Bühne zum Dancefloor!)

20 – 22 Uhr: KISS Forever Band (Die Nr. 1 KISS-Tribute Band in Europa)

Bühne 4: 19 – 22 Uhr: May und die Schlagerfürsten (Deutscher Schlager neu interpretiert)

Europadorf: 19 – 22 Uhr: GoldKaz (Hits aus Pop, Rock, Soul & Funk)

Freitag:

Bühne 1: 20 – 24 Uhr: DJ+ (DJ Franco Savina & Saxophonist David Brück)

Bühne 2: 20 – 24 Uhr: Batomae (Songwriter und Multiinstrumentalist)

Bühne 3: 20 – 21:30 Uhr: Smells like Nirvana (The most authentic Nirvana Show since 1994)

22 – 24 Uhr. From Zero (1. Linkin Park Tribute-Band mit Frontfrau)

Bühne 4: 20 – 24 Uhr: TSCHAU Johnny! (Vollblutmusiker aus Rheinhessen)

Europadorf: 20 – 24 Uhr: TreZZmeN (Country, Classics, Rock’n’ Roll)

Samstag:

Bühne 1: 15 – 16 Uhr: Deine Kinderband (Jede Menge Mitmachspaß)

20 – 24 Uhr: NonPlusX (Das volle Brett aus der Party-Trick-Kiste)

Bühne 2: 20 – 24 Uhr: Riddim Posse (Caribbean Party Live)

Bühne 3: 20 – 21 Uhr: Herbstwind (Frisch aus Koblenz)

21:30 – 24 Uhr: Chicago Lane (Glam-Rock-Band)

Bühne 4: 14 – 14:45 Uhr: Schlosstanzschule (so tanzen die Kinder in Neuwied)

20 – 24 Uhr: Die Karos (Die Kölsche Partyband)

Europadorf: 20 – 21:45 Uhr Matthias Münch (Rock & Pop-Hits mit Akustikgitarre)

22 – 24 Uhr: HP – The Voice of Elvis (Tribute an den King of Rock’n’ Roll)

Sonntag:

Bühne 1: 12:30 – 13:30 Uhr: Impulse Dance Studio

15 – 19 Uhr: Teddy & Band (Teddy Schmacht & Band feiern Udo Jürgens!)

Bühne 2: 15 – 19 Uhr: Fräulein J. & die Tournedos (Schlager aus der Zeit des Wirtschaftswunders)

Bühne 3: 13 – 13:45 Uhr: TSC Neuwied (LaBlast Dance Fitness)

15 – 19 Uhr: Terry White Band (Schwungvoller Rock’n’ Roll und Country)

Bühne 4: 15 – 19 Uhr: Colour The Sky (Acoustic-Rock mit Lagerfeuerstimmung)

Europadorf: 15 – 19 Uhr: The BuzzDriverZ + D. King’s Club Band (Cover-Rock-Pop-Wave)