STADT NEUWEIED – Neue Partnerfiliale in Neuwied eröffnet – Langendorfer Str. 131 – TG Kiosk – Partnerin Gamze Dagdelen – 60 Stunden in der Woche geöffnet – Oberbürgermeister Jan Einig und Alexandra Rünz von der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied nahmen die Einladung zur offiziellen Eröffnung der Postfiliale mit der Inbetriebnahme der Postfachanlage gerne an

Die Deutsche Post und der TG Kiosk von Gamze Dagdelen in der Langendorfer Str. 131, 56564 Neuwied, eröffnet am 16. Juni 2025 eine neue Postfiliale in Neuwied. Die neue Partnerfiliale bietet umfangreiche Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich an; z. B. die Paketabholung. Insgesamt ist die Partnerfiliale 60 Stunden in der Woche geöffnet. Die Postfachanlage geht am 23. Juni in Betrieb, so dass ab diesem Montag alle Postfachinhaber wie gewohnt den Postfachservice in Anspruch nehmen können. In der Zwischenzeit wurden die Postfachsendungen der Zustellung zugeführt und an die entsprechenden Adressen zugestellt.

Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group freut sich über den Besuch des Oberbürgermeisters Jan Einig und von Alexandra Rünz, Wirtschaftsförderung der Stadt: „Die Deutsche Post ist in Neuwied groß vertreten, neben einem der größten Paketzentren Deutschlands, bauen wir gerade ein Vorzeigestützpunkt für unsere DHL-Zusteller in Neuwied. Vorzeigestützpunkt, da es nach allen modernen Maßstäben gebaut wurde und mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Bodenheizung, Elektrozustellfahrzeugen für eine klimafreundliche städtische Zustellung steht. Und da wir auch die Filialsituation in Neuwied Rechnung tragen, nachdem die Postbank unseren Vertrag in Neuwied gekündigt hatte, sind wir froh darüber, mit Partnerin Gamze Dagdelen eine erfahre Partnerin gefunden zu haben.“

Oberbürgermeister Jan Einig; „Wir sind froh, dass wir eine gute Lösung für die Post in der Innenstadt schaffen konnten – so bleibt hier wichtige Infrastruktur erhalten.“ Die Postfachanlage im neuen Standort, in der Postfiliale TG Kiosk Langendorfer Straße 131 wird weiterhin von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Post betrieben. Die Öffnungszeiten: Mo bis Sa. 08.00 bis 18:00 Uhr