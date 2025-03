STADT KIRCHEN – Auftakt der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ in der Stadt Kirchen (Sieg)

Mittwoch lud die Stadt Kirchen gemeinsam mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Kirchen und dem Stadtplanungsbüro BBP aus Kaiserslautern die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kirchen zu einer Öffentlichkeitsveranstaltung im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – nachhaltige Stadt (WNE)“ ein.

Verbandsgemeinde- und Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen freut sich, „dass die Stadt Kirchen mittels der Städtebauförderung die Entwicklung weiter voranbringen kann.“ Da Hundhausen selbst an dem Bürgerforum aufgrund eines Termins zur Krankenhaussituation nicht teilnehmen konnte, begrüßte Tim Kraft als Fachbereichsleiter der Bauverwaltung und Markus Höpoltseder als Projektleiter die Bürger und Bürgerinnen.

Neben Informationen war der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Hauptbestandteil der Veranstaltung. Die Städtebauförderung hat zum Ziel, Kommunen bei der Gestaltung attraktiver und nachhaltiger Wohn- und Lebensräume zu unterstützen.

„So gilt es nun die Ideen der Bürgerinnen und Bürger einfließen zu lassen und den Stadtrat zu beteiligen. Weiterhin ist es wichtig Maßnahmen in das Programm aufzunehmen deren Umsetzung auch realistisch sind. Die Erfahrungen der bisherigen Städtebauförderung in der Verbandsgemeinde haben gezeigt, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit einem klaren Rollenverständnis zwischen Verwaltung und Rat für den Erfolg sind. Diesbzgl. sind wir für Kirchen zuversichtlich, sodass ein zielorientiertes Vorgehen die Projekte weiter bestimmen wird“, so Kraft.

Markus Höpoltseder ergänzt, „dass neben der Förderung öffentlicher Maßnahmen auch die Förderung privater Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet möglich sind und erfahrungsgemäß diese Thematik die Bürger:innen besonders interessiert.“

Im ersten Teil der Veranstaltung informierte BBP über Ablauf und Inhalt des Programms. Dazu zählen eine zielorientierte Bestandsaufnahme und eine Stärken-Schwächen-Analyse, das Festlegen von Handlungsfeldern, Zielen und Maßnahmen, die Behörden- und Betroffenenbeteiligung sowie das Aufstellen einer Kosten- und Finanzierungsübersicht. BBP berichtete über die im Zuge des Förderprogramms in Kirchen geplanten Maßnahmen, die im Stadtrat noch vorgestellt werden:

Innenstadt Erlebnis Sieg; Bahnhof- und Brückenstraße; Quartier Klotzbachstraße; Erlebnisraum grünes Klotzbachtal (oberes Klotzbachtal); Parkanlage am Riegel (Luna-Park)

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand mit der Öffentlichkeitsbeteiligung ein weiterer, wichtiger Bestandteil auf der Tagesordnung. Die Anwesenden sollten über Stärken und Schwächen von Kirchen aus ihrer persönlichen Sicht berichten. Welche Verbesserungen wünschen sie sich, wie soll die Zukunft von Kirchen aussehen, welche Maßnahmen und Projekte sollen angegangen werden. Aus diesen Fragestellungen heraus ergab sich eine sehr angeregte und konstruktive Diskussion. Die daraus gewonnen Erkenntnisse wird das Planungsbüro in seine weitere Arbeit einfließen lassen.

Im nächsten Schritt stehen nun die ersten Ausarbeitungen und ie Beteilungen des Bauausschusses bzw. Stadtrat an mit dem Ziel in 2026 mit der Umsetzung beginnen zu können. Das Programm ist insgesamt auf zehn Jahre angelegt.