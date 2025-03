STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) zur Sitzung des Stadtrates

Am Donnerstag, 03. April 2025, ab 17:45 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Beratung und Beschlussfassung zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB; 2. Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen; 3. Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB; 4. Stadthalle Altenkirchen; Lüftungsanlage und künftige Nutzung; 5. Parkhaus Altenkirchen – Auftragsvergabe – Austausch der Rohre der Sprinkleranlage; 6. Neuplanung der Treppenanlage am Fachmarktzentrum; 7. Sanierung der Straße „Im Sportzentrum“ und des angrenzenden Wirtschaftsweges; 8. Verkaufsoffene Sonntage Stadt Altenkirchen 2025; 9. Wanderbares Altenkirchen – LEADER-Förderantrag zur Errichtung eines beschilderten Rundwanderweges; 10. Kulturförderung nach der „Förderrichtlinie Kultur“; Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde für das Projekt „Musik zur Marktzeit“; 11. Forstwirtschaftsplan 2025; 12. Verschiedenes: 13. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung: 13. Vertragsangelegenheit; 14. Verschiedenes. Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister