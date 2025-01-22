STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Am Dienstag, 02. Dezember 2025, 18:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Stadtbüros eine Sitzung des Hauptausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen Vorberatende Beschlussfassungen
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers REWE PETZ Ladies Open 2026
- Förderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. 2026 Kreisstadt Altenkirchen
- Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister