STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Dienstag, 02. Dezember 2025, 18:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Stadtbüros eine Sitzung des Hauptausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen Vorberatende Beschlussfassungen Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Forstwirtschaftsplan 2026 Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers REWE PETZ Ladies Open 2026 Förderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. 2026 Kreisstadt Altenkirchen Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister