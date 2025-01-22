STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Am Dienstag, 7. Oktober 2025, 18:00 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung eines Beigeordneten
- Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Beratung und Beschlussfassung zu den vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
- Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Anerkenntnis der Planung
- Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Satzungsbeschluss
- Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Siegener Straße“ der Kreisstadt Altenkirchen
- Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld für den Bereich der Kreisstadt Altenkirchen
- Gestaltung der Quengelsbachaue durch die Jugendkunstschule des Kultur-/Jugendkulturbüros Haus Felsenkeller e. V.
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Kreisstadt Altenkirchen
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Kreisstadt Altenkirchen
- Richtlinie über die Ehrung von ausgewählten Bürgerinnen und Bürger durch die Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Vertragsangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister