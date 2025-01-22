STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Dienstag, 7. Oktober 2025, 18:00 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung eines Beigeordneten Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Beratung und Beschlussfassung zu den vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Anerkenntnis der Planung Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet B 414 Michelbach“ der Kreisstadt Altenkirchen – Satzungsbeschluss Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Siegener Straße“ der Kreisstadt Altenkirchen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-

Flammersfeld für den Bereich der Kreisstadt Altenkirchen

Gestaltung der Quengelsbachaue durch die Jugendkunstschule des Kultur-/Jugendkulturbüros Haus Felsenkeller e. V. Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Kreisstadt Altenkirchen Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Kreisstadt Altenkirchen Richtlinie über die Ehrung von ausgewählten Bürgerinnen und Bürger durch die Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Vertragsangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister