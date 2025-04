STADT ALTENKIRCHEN – Gemeindeschwester plus Lena Mertgen lädt zum Senioren-Café ins Mehrgenerationenhaus Mittendrin ein – Ein gelungener Nachmittag mit Gesprächen, Kuchen und Informationen

Am Mittwoch, 16. April 2025, lud Lena Mertgen, die seit dem 1. März als Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld tätig ist, zum Senioren-Café ins Mehrgenerationenhaus Mittendrin in Altenkirchen ein. In gemütlicher Runde kamen Seniorinnen und Senioren bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen zusammen, um sich auszutauschen, zu lachen und neue Kontakte zu knüpfen.

Neben dem geselligen Beisammensein stellte Lena Mertgen sich und ihre Arbeit als Gemeindeschwester plus vor. Sie erläuterte ihren Aufgabenbereich und informierte darüber, wie sie ältere Menschen dabei unterstützt, ihren Alltag möglichst lange selbstständig zu gestalten und soziale Isolation zu vermeiden. Dabei legt sie besonderen Wert auf persönliche Beratung, Vermittlung von Freizeit- und Unterstützungsangeboten sowie die Förderung von Nachbarschaftshilfe. Auch bei Fragen rund um Pflege und Selbstständigkeit stellt sie auf Wunsch den Kontakt zum örtlichen Pflegestützpunkt her.

Das Projekt „Gemeindeschwester plus“ hat das Ziel, die Gesundheitsversorgung und -förderung älterer Menschen zu verbessern. Ziel ist es, die Lebensqualität älterer Menschen in der Verbandsgemeinde nachhaltig zu stärken.

Der Nachmittag im Mehrgenerationenhaus war ein Erfolg und kam bei allen Teilnehmenden sehr gut an – eine Wiederholung ist bereits in Planung. Ein herzlicher Dank gilt dem Team des Mehrgenerationenhauses Mittendrin für die freundliche Unterstützung und die gelungene Umsetzung vor Ort.

Wer sich über das Angebot informieren oder einen Termin vereinbaren möchte, kann Lena Mertgen telefonisch unter 02681 85-111 oder per E-Mail an gemeindeschwester@vg-ak-ff.de erreichen. Ihre Sprechzeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 8:30 bis 12:30 Uhr sowie mittwochs von 12:00 bis 15:30 Uhr.

Das nächste Treffen für Seniorinnen und Senioren findet bereits am Dienstag, den 29. April 2025, als Senioren-Frühstück im Café Anhalt in Flammersfeld statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis spätestens Dienstag, den 22. April unter der Telefonnummer 02685 244 möglich.