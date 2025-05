ST KATHARINEN – Motorradfahrer bei Alleinunfall in Sankt Katharinen schwer verletzter

Montagnachmittag kam es auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Weidenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines nicht versicherten Kleinkraftrads verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein dichtes Gebüsch. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Quelle Polizei