ST KATHARINEN – Erfolgreiche Premiere der Kreis-Gesundheitsmesse – Publikum nutzte im Bürgerhaus St. Katharinen das breitgefächerte Angebot zur medizinischen Versorgung in großer Zahl

Premiere geglückt: Bereits die erste Auflage der Gesundheitsmesse des Landkreis Neuwied „Älter werden – fit und gesund bleiben“ war ein echter Publikumserfolg. Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr hatten viele Besucherinnen und Besucher den Weg zum Bürgerhaus nach St. Katharinen gefunden, wo die Messe mit einem vielfältigen Angebot an Informationen, Vorträgen und Mitmach-Angeboten aufwarten konnte.

„Der Wunsch nach einer stabilen Gesundheit steht bei den allermeisten Menschen ganz oben auf der persönlichen Werteskala. Um dem Ansinnen unserer Bevölkerung zu entsprechen, haben wir unsere erste Gesundheitsmesse entwickelt und die starke Resonanz gibt uns recht“, erläuterte Landrat Achim Hallerbach, der auch die Schirmherrschaft übernommen hatte. 35 Aussteller aus unterschiedlichsten Bereichen hatten wertvolle Impulse rund um die medizinische Versorgung zu bieten und nutzten dazu neben der klassischen Messepräsenz ebenfalls Fachvorträge, zum Teil auch interaktive Angebote, Mitmachaktivitäten und individuelle Beratung.

Unter den Ausstellern befand sich unter anderem das Linzer Franziskus-Krankenhaus, dessen aktueller Situation sich Landrat Achim Hallerbach mit Blick auf das Sanierungsverfahren des Verbundkrankenhaus Linz-Remagen gleich zu Beginn seiner Begrüßung gewidmet hatte: „Die medizinische Versorgung in der Region Linz ist über das Krankenhaus Linz weiter gesichert – der Klinikbetrieb läuft weiter. Wie an anderen Kliniken in unserem Landkreis wirkt dort ein tolles, eingespieltes und professionelles Team aus motivierten Ärzten und Pflegern, das von Patientinnen und Patienten hochgeschätzt wird. An alle Betroffenen appelliere ich, gerade jetzt noch mehr zusammenzuhalten und sich nicht verängstigen zu lassen. Eine Zukunfts-Perspektive lässt sich erreichen und es wird intensiv an tragfähigen, guten Lösungen gearbeitet“, erklärte Landrat Achim Hallerbach auch mit Blick auf den ständigen Austausch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch.

Das breit gefächerte Informationsangebot der Gesundheitsmesse las sich wie ein „Who is Who“ der medizinischen Versorgung: von Krankenkassen über Digitalbotschafter, Bewegungsmanager, Krankenhäuser, Pflegstützpunkte bis hin zu Partnern der beim Landkreis selbst angesiedelten Regionalinitiative Naturgenuss reichte das umfangreiche Aussteller-Angebot, das auch zum Mitmachen -etwa auf dem Smoothie-Bike, beim Demenz- oder Bewegungsparcours, bei Lachyoga, Stuhlgymnastik, und in der Tanzfitness- eingeladen hatte. Parallel waren ebenfalls individuelle Angebote wie Blutdruck- oder Sauerstoffmessungen, Hörtest und viele weitere Offerten während der Messe zu finden.

Abgerundet wurde das Spektrum von verschiedenen Expertenvorträgen zu medizinischen Themen sowie zu den Bereichen Ernährung, Entspannung und Bewegung. „Eigenverantwortlichkeit, Prävention und Selbstfürsorge werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen, um möglichst lange fit und gesund zu bleiben. Hier haben wir mit unserer Gesundheitsmesse angesetzt“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach die Motivation für die Ausstellung, von dessen Vielfalt und Qualität sich beim Rundgang auch die Bürgermeister und Kreis-Beigeordneten des Landkreises überzeugen konnten.

Nach der geglückten Premiere arbeiten die Verantwortlichen des Landkreises jetzt an den Zugaben. Der ersten Gesundheitsmesse Landkreis Neuwied sollen weitere folgen.