ST KATHARINEN – Ein Tag Im Heinrich-Haus: Marie-Christin Ockenfels Erlebt Inklusive Arbeitswelten Hautnah

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“ besuchte Marie-Christin Ockenfels den Standort St. Katharinen des Heinrich-Hauses und erhielt Einblicke in die Arbeitswelt von Menschen mit Behinderungen.

Das Heinrich-Haus, ein überregional bekanntes Sozialunternehmen, bildet Menschen mit Behinderungen aus und bietet ihnen Beschäftigung in Werkstätten, im CAP-Markt und an weiteren Standorten. Ziel ist es, Teilhabe und Selbstbestimmung zu fördern.

„Jeder Mensch in unserem Land sollte die Möglichkeit haben, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben“, betonte Ockenfels. „Gute Inklusionspolitik muss alle Bereiche des Lebens erreichen. Mir ist es wichtig, direkt vor Ort zu erleben, wo Politik unterstützen kann und wo noch Handlungsbedarf besteht.“

Bei ihrem Besuch tauschte sich Ockenfels mit Werkstattleiter Gunnar Clemens und den Beschäftigten am Standort aus, informierte sich über die Abläufe und diskutierte, wie Politik die Teilhabe weiter fördern kann. Der Anstoß zu diesem Besuch ist aus einem Arbeitsplatztausch im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Schichtwechsel“ im Jahre 2023 entstanden: Ein WfbM-Beschäftigter des Heinrich-Hauses hatte einen Tag im Wahlbüro von MdB Martin Diedenhofen verbracht, in dem Ockenfels als Büroleiterin arbeitete.