SPEYER – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen aus Speyer

Seit Montag, 25. August 2025, wird ein in Speyer wohnender 32-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt am Montag gegen 09:00 Uhr an dessen Wohnanschrift in Speyer gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 32-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden.

Beschreibung des 32-Jährigen: – ca. 1,70m groß – schlanke Statur – schulterlange zurückgelegte Haare – Vollbart – Kleidung: schwarze Jogginghose – blau-weiße Kangaroo Schuhe – schwarze Basecap – rote Adidas Sportjacke mit drei weißen Streifen auf den Ärmeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6106782 Quelle: Polizei