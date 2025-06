SPEYER – Kleinflugzeug bei Landeanflug in Speyer verunfallt

Dienstagvormittag, 17. Juni 2025 gegen 11:00 Uhr verunfallte ein Kleinflugzeug beim Landevorgang am Speyerer Flugplatz. Der Pilot der Maschine hatte zum Landen angesetzt, musste jedoch nochmals durchstarten. Während sich das Kleinflugzeug auf der Rollbahn befand, kam es aus unbekannten Gründen von dieser ab und touchierte mit der linken Tragfläche den Grünstreifen.

Anschließend drehte sich das Flugzeug im Rahmen des Bremsvorgangs, rollte erneut in Richtung des Grünstreifens und kam schließlich in diesem zum Stehen. Der Pilot und ein weiterer Passagier blieben unverletzt. Der Luftraum am Flugplatz Speyer musste im Zeitraum von 10:45 bis 11:30 Uhr gesperrt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Quelle Polizei