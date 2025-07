SPEYER – 11jähriger Junge wird in Speyer vermisst

Seit Samstag, 26. Juli 2025, wird ein in Speyer wohnender 11-Jähriger vermisst. Er verließ am Samstag gegen 18:00 Uhr gemeinsam mit dessen Mutter seine Meldeanschrift in Speyer. Zuletzt wurde er in der Nähe des Diakonissen-Krankenhaus Speyer gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden.

Beschreibung des 11-Jährigen: -Größe: ca. 150 cm -Statur: schlank -Hautfarbe: dunkelhäutig -Haarfarbe: schwarz -Haarlänge: Ca. 1-2 cm -Augenfarbe: braun -Bekleidung: kurze helle Hose, helles T-Shirt, knöchelhohe schwarze Schuhe. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/s5Ua3xr. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23176 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei