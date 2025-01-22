SPEYER – 11-Jährige wird in Speyer vermisst

Seit Mittwoch, 15.07.2026, wird eine in Speyer wohnende 11-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 11:00 Uhr ihre Wohnanschrift in Speyer. Zuletzt wurde sie auch hier gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 11-Jährigen: – ca. 140-150 cm groß – schlank – blonde glatte Haare über die Schultern. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6316159. Quelle: Polizei