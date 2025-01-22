SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth
SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth
Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Sörth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Außenbereich
- Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Erneuerung von zwei Innentüren
- Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Sockelsanierung
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor
der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
Walter Fischer
Ortsbürgermeister