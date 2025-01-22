Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth

von

SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth

Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Sörth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Außenbereich
  2. Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Erneuerung von zwei Innentüren
  3. Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Sockelsanierung
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor

der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Walter Fischer

Ortsbürgermeister

Beitrag teilen