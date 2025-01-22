SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth

Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Sörth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Außenbereich Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Erneuerung von zwei Innentüren Dorfgemeinschaftshaus Sörth – Auftragsvergabe Sockelsanierung Verschiedenes Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor

der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Walter Fischer

Ortsbürgermeister