SELTERS – Auf den Spuren der Wildkatze – Zurück auf leisen Sohlen

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt am Freitag, dem 28. März 2025 um 19.30 Uhr zu einem Wildkatzenvortrag mit Wildkatzenexpertin Gabriele Neumann in das Stadthaus 56242 Selters, Rheinstraße 22, ein. Wildkatzen leben zurückgezogen und versteckt, vor allem in urwüchsigen, naturnahen Wäldern. Weil diese Waldbewohner sehr scheu sind, bekommt sie kaum jemand zu Gesicht. Aber sie sind da, in unseren Wäldern gibt es sie.

Nach der Begrüßung durch Stadtbürgermeister Rolf Jung nimmt Gabriele Neumann die Zuhörer mit in das Reich der scheuen Tiere. Mit beeindruckenden Bildern und spannenden Erzählungen informiert die Forscherin über die streng geschützte Art im Westerwald, Rheinland-Pfalz und Deutschland sowie über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Außerdem informiert sie über ein neues Wildkatzenmonitoring im Oberen Westerwald.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI).

Die NI bittet darum, zur Anmeldung das Anmeldeformular unter „Veranstaltungen“ auf ihrer Webseite zu verwenden. Mehr Infos: www.naturschutz-initiative.de Foto: Harry Neumann/ NI, Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris)